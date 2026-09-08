مصوبات شورای ترافیک گیلانغرب با جدیت اجرا شود

به گزارش خبرنگار مهر، بعدازظهر سهشنبه در جلسه شورای ترافیک شهرستان گیلانغرب، حشمت رضایی اظهار کرد: دستگاههای اجرایی باید اجرای مصوبات و برنامههای تعیینشده را با جدیت دنبال کنند و در صورت کوتاهی هر دستگاه، موضوع با قاطعیت پیگیری و اعلام خواهد شد.
وی با اشاره به نزدیک شدن زمان بازگشایی مدارس افزود: با آغاز سال تحصیلی جدید، لازم است طرحهای ترافیکی اطراف مدارس، نقاط حادثهخیز، چراغهای چشمکزن و همچنین علائم و تابلوهای ترافیکی پیش از شروع فعالیت مدارس بررسی و ساماندهی شوند.
فرماندار گیلانغرب تصریح کرد: هدف از این اقدامات، فراهم کردن شرایطی مناسب برای آغاز سال تحصیلی و کاهش حوادث و مشکلات ترافیکی در محدوده مدارس است و دستگاههای مسئول باید در این زمینه اقدامات لازم را بهموقع انجام دهند.
رضایی بر ضرورت نظارت دقیق بر سرویس مدارس نیز تأکید کرد و گفت: همه خودروهای سرویس مدارس، چه در مسیرهای درونشهری و چه برونشهری، باید از نظر معاینه فنی و سلامت وسیله نقلیه بهطور کامل مورد بررسی قرار گیرند تا خودروهای دارای نقص فنی سلامت دانشآموزان را تهدید نکنند.
وی افزود: بررسی صلاحیت رانندگان سرویس مدارس نیز باید با جدیت انجام شود و رعایت الزامات مربوط به سرویس مدارس مورد توجه دستگاههای متولی قرار گیرد.
فرماندار گیلانغرب در ادامه با اشاره به ایجاد سد معبر توسط برخی میوهفروشان در سطح شهر، خواستار ساماندهی این وضعیت شد و گفت: تعیین تکلیف وضعیت میوهفروشان و رفع سد معبر باید در قالب یکی از مصوبات جلسه دنبال شود و به جای اقدامات مقطعی، راهکاری پایدار و قابل اجرا برای این موضوع در نظر گرفته شود.
رضایی کاهش ترافیک در خیابان مرکزی شهر را از مطالبات مهم شهروندان عنوان کرد و ادامه داد: محدوده میدان مسجد جامع تا میدان ۲۲ بهمن، بهخصوص در ساعات بعدازظهر، با ترافیک قابل توجهی مواجه است و این موضوع مشکلاتی را برای مردم ایجاد کرده است.
وی خاطرنشان کرد: پیشنهاد مطرحشده از سوی شهروندان درباره این محدوده باید از نظر کارشناسی بررسی شود تا راهکار مناسبی برای کاهش ترافیک و تسهیل عبور و مرور در این بخش از شهر ارائه شود.
فرماندار گیلانغرب همچنین به پیشنهاد پیادهراهسازی در محدوده مرکزی شهر اشاره کرد و افزود: حذف تردد خودروها در مسیر حدفاصل میدان رانندگی تا مسجد جامع و تبدیل آن به پیادهراه میتواند علاوه بر کاهش مشکلات ترافیکی، به بهبود مبلمان شهری و افزایش رضایتمندی شهروندان کمک کند.
رضایی تأکید کرد: شهرداری و کارشناسان مرتبط باید ابعاد مختلف این طرح را بررسی و موانع و الزامات اجرای آن، از جمله جابهجایی تأسیسات و زیرساختهای شهری و سایر مسائل فنی را مشخص کنند.
وی گفت: پس از انجام مطالعات کارشناسی و مشخص شدن الزامات اجرایی، میتوان نسبت به اخذ مصوبه لازم اقدام کرد و زمان اجرای طرح نیز پس از آمادهسازی زیرساختهای مورد نیاز تعیین خواهد شد.
فرماندار گیلانغرب در پایان ابراز امیدواری کرد با همکاری دستگاههای متولی و تصمیمگیری کارشناسی در شورای ترافیک، اقدامات مؤثری برای کاهش مشکلات ترافیکی و افزایش ایمنی تردد شهروندان در سطح شهرستان انجام شود.
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