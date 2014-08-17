آزادگان سند زنده ۸ سال دفاع مقدس هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام نورالله ولی نژاد ، صبح یکشنبه در نشستی به مناسبت ۲۶ مردادماه سالروز بازگشت اولین گروه آزادگان سرافراز به کشور ، ضمن گرامیداشت این روز اظهار کرد: آزادگان با مقاومت خود، دفاع به موقع از ارزشهای انقلاب اسلامی و اندیشه های امام خمینی (ره) توانستند، انقلاب اسلامی را در دوران اردوگاه عراق به ظهور و به روز برسانند و حقانیت جمهوری اسلامی را به اثبات رسانند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان با بیان این مطلب که آزادگان حتی در اسارت هم ثابت کردند که فرزندان امام خمینی (ره) همانند امام فکر می‌کنند و به آن عمل می کنند، تصریح کرد: آموزش ایده های مکتب امام راحل بود که باعث شد، آزادگان سرفراز حتی در خانه دشمن، آنان را به ستوه درآورده و باعث عزتمندی و اعتباربخشی جمهوری اسلامی شوند.

حجت‌الاسلام ولی نژاد در پایان ضمن تجلیل از رشادتها و استقامت آزادگان ۲۶ مرداد سالروز ورود این آزادگان سرافراز به میهن اسلامی را به همه آزادگان و ملت قهرمان و ایثارگر ایران اسلامی تبریک و تهنیت گفت.