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۲۶ مرداد ۱۳۹۳، ۱۴:۰۴

12 شهریورماه؛

رئیس مجلس برای مراسم روز ملی مبارزه با استعمار انگلیس به دلوار می‌آید

رئیس مجلس برای مراسم روز ملی مبارزه با استعمار انگلیس به دلوار می‌آید

بوشهر - خبرگزاری مهر: امام جمعه دلوار گفت: رئیس مجلس شورای اسلامی در مراسم روز ملی مبارزه با استعمار انگلیس به دلوار می‌آید.

حجت‌الاسلام علی زاهد دوست در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نام تنگستان یادآور دلاورمردی‌های رئیس علی دلواری و همرزمانش است که در دفاع از این آب و خاک جان خود را فدا کردند و با تمام توان به مقابله با استعمار پرداختند.

وی در ادامه به نامگذاری 12 شهریور سالروز شهادت رئیسعلی دلواری به نام روز ملی مبارزه با استعمار، بیان داشت: رئیسعلی دلواری به‌عنوان نماد پایداری و مقاومت شناخته می‌شود و باید با برگزاری برنامه‌های مختلف، این بزرگ مردم را به همه مردم ایران معرفی کنیم.

امام جمعه دلوار در ادامه به رشادت‌ها و دلاورمردی‌های رئیسعلی دلواری و همرزمانش اشاره کرد و ادامه داد: به زانو درآوردن بزرگترین استعمار جهان دل شیر می‌خواست که رئیسعلی دلواری با رشادت و شیرمردی این کار مهم را انجام داد.

وی افزود: شهید رئیسعلی دلواری آزادی‌خواه و رهبر قیام جنوب با حکم جهاد علمای دینی بوشهر علیه نیروهای انگلیسی قیام کرد و پس از چندین بار غلبه بر نیروهای غاصب، در 12 شهریور سال 1294 به شهادت رسید و به نماد ایستادگی و مبارزه با استعمار تبدیل شد.

 زاهددوست به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته برای برگزاری مراسم سالگرد شهادت رئیسعلی اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی 12 شهریور در ویژه برنامه روز ملی مبارزه با استعمار انگلیس به دلوار سفر می کند.

وی ادامه داد: برنامه‌های مختلف و متنوعی برای روز ملی مبارزه با استعمار انگلیس در دلوار برگزار می‌شود و با تلاش‌های نمایندگان استان در مجلس و مساعدت افراشته معاون اجرایی مجلس شورای اسلامی، شرایط حضور دکتر لاریجانی در این برنامه فراهم شده است.

کد مطلب 2351606

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