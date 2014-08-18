انتقال 6 مجروح زلزله به مراکز درمانی/ ثبت 12 پیش لرزه و پس لرزه

حسین درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پس از وقوع زلزله 6.1 ریشتری در شهرستان مورموری استان ایلام بلافاصله تیم های ارزیاب و امدادی به محل حادثه اعزام شدند. خوشبختانه با ارزیابی های انجام شده در مورموری و آب انار هیچ تلفات جانی گزارش نشده است.

وی ادامه داد: تاکنون 6 مصدوم حادثه از سوی هلال احمر و اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند درحالی که بسیاری از افراد به صورت سرپایی در محل مداوا شدند.

به گفته سخنگوی سازمان امداد و نجات هلال احمر تاکنون 6 پیش لرزه و 6 پس لرزه به ثبت رسیده است.

در همین حال استاندار ایلام در گفتگوی تلویزیونی با اعلام اینکه خسارات زیادی به مناطق زلزله زده وارد شده است، تاکید کرد: میزان مجروحان این حادثه زیاد بوده اما خوشبختانه تلفاتی تاکنون گزارش نشده است.