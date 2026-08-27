وزیر کار و رفاه اجتماعی وارد شهرستان رستم شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان نماینده هیأت دولت در هفته دولت به منظور بازدید، افتتاح و آغاز عملیات اجرایی طرح‌های اقتصادی، صنعتی، اجتماعی و زیرساختی در چند شهرستان فارس عصر پنجشنبه وارد شهرستان رستم در این استان شد.

میدری در نخستین برنامه سفر خود با حضور در شهرستان رستم، از کارخانه قند ممسنی بازدید کرد و در جریان آخرین وضعیت فعالیت این واحد تولیدی قرار گرفت.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه سفر خود، مجموعه‌ای از طرح‌های مرتبط با تولید، اشتغال، مهارت‌آموزی و رفاه اجتماعی را در شهرستان‌های مختلف استان بررسی خواهد کرد.

یکی از برنامه‌های این سفر، حضور در ممسنی و افتتاح نمایشگاه عشایری صنایع‌دستی و مشاغل خانگی است؛ برنامه‌ای که با هدف معرفی ظرفیت‌های اقتصادی و تولیدی جوامع محلی و تقویت مشاغل خرد و خانگی برگزار می‌شود.

میدری همچنین از مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای کازرون بازدید می‌کند؛ مرکزی که در زمینه آموزش‌های تخصصی نفت و گاز جنوب کشور فعالیت دارد. توسعه تجهیزات آموزشی و احداث خوابگاه برای مهارت‌آموزان از جمله نیازهای مطرح‌شده این مرکز است.

در کازرون همچنین عملیات اجرایی مرکز نگهداری دختران دارای معلولیت بالای ۱۴ سال آغاز خواهد شد. این مجموعه در زمینی به مساحت یک هزار و ۷۴۰ مترمربع و با زیربنای ۹۰۰ مترمربع ساخته می‌شود و برای اجرای آن حدود ۵۰ میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده است.

سهم طرح‌های صنعتی در سفر وزیر

بخش دیگری از برنامه‌های میدری به طرح‌های اقتصادی و صنعتی اختصاص دارد. در شیراز، مرکز آموزش‌های تخصصی تعاون، کار و رفاه اجتماعی به بهره‌برداری می‌رسد؛ مرکزی که در فضایی ۵۰۰ مترمربعی برای آموزش تعاونگران، کارآفرینان، کارجویان و کارفرمایان ایجاد شده است.

افتتاح مجتمع مسکونی تعاونی‌های کارکنان پالایشگاه نفت پارسیان و پتروشیمی مرودشت و همچنین تصفیه‌خانه فاضلاب لوکال شهری از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در شیراز است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین در شهرک صنعتی شیراز در آیین افتتاح چند واحد تولیدی حضور پیدا می‌کند. این واحدها در حوزه‌هایی همچون فرآورده‌های لبنی و پروتئینی، مخازن پلی‌اتیلنی، تجهیزات نفت و گاز، نوار آبیاری و انواع پالت فعالیت دارند و مجموع سرمایه‌گذاری انجام‌شده برای آنها نزدیک به سه هزار میلیارد تومان اعلام شده است.

در شهرستان مرودشت نیز کارخانه قند سپید فهرست طرح‌های قابل افتتاح قرار دارد و در فسا، مجتمع آبرسانی پانعل به بهره‌برداری خواهد رسید.

انرژی خورشیدی و فولاد در دستور کار

یکی دیگر از پروژه‌های شاخص سفر، مربوط به شهرستان فیروزآباد است؛ جایی که عملیات اجرایی نیروگاه خورشیدی پنج مگاواتی سیمان فارس نو آغاز می‌شود.

برای اجرای این نیروگاه ۲۶۵ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شده و پیش‌بینی می‌شود پروژه طی حدود پنج ماه تکمیل شود.

در سروستان نیز عملیات اجرایی یک واحد تولید فولاد آغاز خواهد شد. افتتاح فاز دوم یک مجتمع بین‌راهی از دیگر برنامه‌های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این شهرستان است.

آغاز حفاری مکانیزه خط ۴ مترو شیراز

برنامه‌های میدری در فارس تنها به حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی محدود نمی‌شود و در بخش حمل‌ونقل شهری نیز حضور در آیین آغاز عملیات اجرایی حفاری مکانیزه خط چهار متروی شیراز پیش‌بینی شده است.

این طرح در چارچوب توسعه شبکه حمل‌ونقل ریلی شیراز اجرا می‌شود و از پروژه‌های مهم زیرساختی شهر به شمار می‌رود.