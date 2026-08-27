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۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۳۲

دختر ۱۱ ساله گمشده ساکن چهارباغ البرز پیدا شد

دختر ۱۱ ساله گمشده ساکن چهارباغ البرز پیدا شد

کرج- فرماندهی انتظامی استان البرز خبر از پیدا شدن زهرا متقی دختر ۱۱ ساله گمشده ساکن چهارباغ البرز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر سردار حمید هداوند فرمانده انتظامی استان البرز در خبری اعلام کرد: با تلاش شبانه روزی و مجدانه همکارانم در پلیس آگاهی، زهرا متقی دختر گمشده در شهرستان چهارباغ پیدا شد و به آغوش خانواده بازگشت.

به تازگی خبر مفقود شدن زهرا متقی دختر ۱۱ ساله ساکن چهارباغ کرج در فضای مجازی خیلی باز نشر شده و به دغدغه شهروندان البرزی تبدیل شده بود.

گفتنی است سرهنگ موسوی سخنگوی پلیس البرز در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر در باره جزئیات موضوع، گفت: فرد مورد نظر به تازگی پیدا شده و در آینده با روشن شدن ابعاد موضوع جزئیات بیشتری در اختیار شهروندان گذاشته می شود.

کد مطلب 6929785

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