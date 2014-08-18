معرفی داوران بخش «سینما-ویدئو»/ قانون مالکیت آثار سینمایی ناتمام مانده است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا فرجی، علی اسدزاده، سعید صادقی و افشین اسدزاده به عنوان داوران بخش «سینما- ویدئو» دومین جشنواره بین المللی فیلم یاس انتخاب شدند.

سینما- ویدئو، یکی از بخش های این جشنواره است که هدف از برگزاری آن تقدیر از آن دسته فیلم های ایرانی است که با رعایت استانداردهای فنی در شبکه نمایش خانگی توزیع شده اند.

در این بخش قرار است «یاس زرین» به برترین کیفیت عرضه محصولات نمایش خانگی که شامل زیرنویس، پشت صحنه، اتورینگ و مواد تبلیغی می شود، اهدا شود.

در این دوره از جشنواره، آثار ارسال شده به دبیرخانه را محمدرضا فرجی مدیر کل اداره ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی، افشین اسدزاده دبیر شورای پروانه نمایش خانگی، علی اسدزاده و سعید صادقی کارشناسان نمایش خانگی داوری می کنند.

دومین جشنواره بین‌المللی فیلم ویدئویی (یاس) یکم تا ششم شهریور به دبیری حسین مسافر آستانه همزمان در تهران و آمل برگزار می‌شود.



حق مالکیت تولیدات ویدئویی و سینمایی اجرایی نمی شود



جمشید جعفرپور عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی معتقد است در تولید آثار ویدئویی و سینمایی قانون حق مالکیت ناتمام مانده اما به شکل گسترده همه موظف هستند این حق را پوشش دهند و از آن به طور کامل حمایت کنند.



او با بیان اینکه هیچ کس حق ندارد در آثار هنری بدون اجازه از صاحب اثر دخل و تصرف داشته باشد، گفت: کسی که اقدام به چنین کاری می‌کند مجرم محسوب می‌شود و باید با آن برخورد قضایی صورت گیرد. اگر فیلم‌های تولیدشده در چارچوب قانون و هنجارهای پذیرفته شده جامعه باشد حق مالکیت برای تولیدکننده فراهم می‌کند. ضمن اینکه جامعه باید آن را به رسمیت بشناسد و کسانی که اقدام به قاچاق لوح‌های فشرده می‌کنند و بدون اجازه از آن‌ها استفاده می‌کنند مرتکب خلاف قانونی و اخلاقی شده‌اند.



وی ادامه داد: در تولید آثار ویدئویی و سینمایی بحث حق تالیف را به شکل ناتمام داریم اما به شکل گسترده همه موظف هستند این حق را پوشش دهند و از آن به طور کامل حمایت کنند البته در این زمینه کاستی‌هایی داریم که باید به سرانجام برسد.



جعفرپور با اشاره به نقش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حمایت از آثار هنری تاکید کرد: تا زمانی که این کار به شکل قانونی نباشد، بازدارنده‌ترین اصلی، عامل اخلاقی است. باید بدانیم افرادی که قاچاق می‌کنند به هیچ ضوابطی پایبند نیستند و راه مقابله، قهر و برخورد دستگاه‌های قضایی است.



این نماینده مجلس در ادامه یادآور شد: برای عموم مردم اطلاع رسانی و توجه به زحماتی که هنرمند برای خلق یک اثر هنری کشیده ضروری است که البته این کار در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آغاز شده، ضمن اینکه در ابتدای هر لوح فشرده نیز موسسه رسانه‌های تصویری از طریق هنرمندان اطلاع رسانی کرده است.

او در خاتمه تصریح کرد: در مجلس شورای اسلامی آمادگی کاملی داریم تا هرگونه پیشنهادی را در جهت حفظ مالکیت آثار بررسی کنیم و به تایید برسانیم.







