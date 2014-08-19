به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری دومین جشنواره بین المللی فیلم «یاس» روز سه شنبه 28 مردادماه با حضور حسین مسافرآستانه مدیرعامل موسسه رسانه های تصویری و دبیر دومین جشنواره بین‌المللی فیلم «یاس» در محل موسسه رسانه های تصویری برگزار شد.

در ابتدای این نشست حسین مسافرآستانه با بیان اینکه حوزه نمایش خانگی حوزه تعیین کننده و تاثیرگذاری است چرا که وسعت مخاطبان بیشتری را نسبت به سینما در سراسر کشور دارد، متذکر شد: این حوزه می تواند آینده فعالیت های سینمایی را در کشور رقم زده و در ارتقای سلایق فرهنگی جامعه تاثیرگذار باشد. اگر حوزه نمایش خانگی به کار خود درست عمل نکند باعث نزول سطح سلیقه مخاطب در جامعه می شود.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از شبکه های خارجی از طریق ماهواره‌های خود به تنهایی با ارائه آثار پر زرق و برق و خالی از محتوای انسانی سعی در پایین آوردن سلیقه مخاطبان در ایران دارند، ادامه داد: شبکه نمایش خانگی از هر جهت می تواند با ارائه آثار متنوع نیاز مخاطبان در سراسر کشور را تامین کند. در واقع اهمیت شبکه نمایش خانگی سبب می شود تا جشنواره فیلم «یاس» که برگرفته از فیلم های شبکه نمایش خانگی است، به صورت مستقل برگزار شود. با برگزاری این جشنواره شرایطی فراهم می شود تا فیلم های ویدیویی به خوبی دیده شوند و جوان های مستعد در عرصه فیلمسازی در سراسر کشور شناسایی و به جامعه سینمایی معرفی شوند.

دبیر دومین جشنواره فیلم «یاس» توضیح داد: دومین جشنواره فیلم «یاس» با مسئولیت برگزاری موسسه رسانه‌های تصویری و با همکاری سازمان سینمایی و با مشارکت استانداری مازندران برگزار می شود. با توجه به اینکه سازمان سینمایی سیاست تمرکززدایی جشنواره های فیلم را مورد توجه قرار داده، تصمیم گرفتیم تا با همکاری استانداری مازندارن دومین جشنواره فیلم «یاس» را در این استان برگزار کنیم.

مسافرآستانه با بیان این مطلب که برگزاری جشنواره های فیلم در استان های مختلف فضای مناسبی را برای مخاطبان تازه ای که شامل فیلمسازان جوان در سراسر کشور است فراهم می کند، ادامه داد: برگزاری چنین جشنواره ای در محل دیگری به غیر از تهران، سبب می شود تا مدیران استانی آمادگی پذیرش بیشتر برای تولیدات مختلف در حوزه سینما را اجرا کنند.

افزایش 3 بخش پویانمایی، اقلام تبلیغاتی و ایده فیلمنامه به جشنواره فیلم «یاس»

مدیرعامل مؤسسه رسانه‌های تصویری با اشاره به اینکه 3 بخش پویانمایی، اقلام تبلیغاتی و بخش طرح و ایده فیلمنامه به دومین جشنواره فیلم «یاس» اضافه شده، توضیح داد: پویانمایی یک تاثیر شگرف در نمایش خانگی دارد. ما در شبکه نمایش خانگی با همه اقشار مختلف جامعه و در هر سنی در ارتباط هستیم. در این میان کودکان و نوجوانان علاقه مند به بحث انیمیشن هستند، به همین دلیل با بررسی مناسب و چگونگی نوع انتشار انیمیشن به دنبال این هستیم که این صنعت را در کشور توسعه دهیم. از این رو ایجاد بخش انیمیشن در جشنواره فیلم «یاس» شرایطی را برای تولید و حضور چنین آثاری در کشور فراهم می کند.

وی ادامه داد: بخش اقلام تبلیغاتی نیز به تنهایی از اهمیت بسیاری برخوردار است. در تبلیغات سینمایی نوع تبلیغات مشخص است. اما در تبلیغات شبکه نمایش خانگی ما با نظرات و سلایق مختلفی مواجه هستیم که باید آن را مورد توجه قرار دهیم. به همین دلیل تصمیم گرفتیم تا این بخش را به صورت مجزا برگزار کنیم. متاسفانه گاهی ساخت تبلیغات نامناسب سبب شده تا شبکه نمایش خانگی مورد اعتراض هنرمندان قرار بگیریم. با ایجاد این بخش در جشنواره فیلم «یاس» و داوری اقلام تبلیغاتی، فعالان این عرصه را برای تولیدات مناسب تشویق می کنیم.

مسافرآستانه با اشاره به اینکه بخش طرح و ایده فیلمنامه از اهمیت بسیاری برخوردار است، یادآور شد: در گذشته نمایش خانگی از نظر فیلمنامه مورد نقد و اعتراض قرار گرفته بود. به همین دلیل برای افزایش انگیزه فیلمنامه نویسان و شناسایی نویسندگان خوب در این عرصه بخش طرح و ایده فیلمنامه اضافه شده است. البته بعد از انتخاب برگزیدگان در این بخش، در صورت تایید داوران طرح های مورد نظر مورد بررسی قرار گرفته و از آنها در حوزه تولید حمایت می شود.

وی معتقد است در موسسه رسانه های تصویری حمایت از آثار انیمیشن و هر اثر دیگر از جنبه اقتصادی نیست و باید شرایطی فراهم شود که انیمیشن در کشور در حد قابل قبولی در عرصه جهانی مطرح شود. وی افزود: به همین دلیل چنین آثاری را خریداری کرده و در شرایط مناسب عرضه می کنیم.

مسافر آستانه جشنواره فیلم «یاس» و برگزاری مستقل آن از جشنواره بین المللی فیلم فجر را عاملی برای تمرکز بیشتر بر روی تولیدات شبکه نمایش خانگی دانست و گفت: همین امر سبب می شود تا در آینده شاهد تولیدات مناسبی در حوزه شبکه نمایش خانگی باشیم.

«من مادر هستم»، «رسوایی» و «یک حبه قند» نامزد دریافت بهترین کیفیت محصول فرهنگی

دبیر دومین جشنواره بین‌المللی فیلم «یاس» فعالیت موسسه رسانه های تصویری در حوزه بین الملل و حضور بخش بین الملل در جشنواره فیلم «یاس» به این دلیل است که شبکه نمایش خانگی در طول سال آثار خارجی بسیاری را به ایران وارد می کند و در کنار آن آثار ایرانی بسیاری نیز به خارج از کشور ارائه می شوند. به همین دلیل دیده شدن بخش بین الملل در این جشنواره بسیار با اهمیت است. از این طریق می توانیم تعامل خود را با کشورهای خارجی و شرکت های بین المللی فیلم سازی داشته باشیم.

وی با اشاره به دفتر این موسسه در اسپانیا توضیح داد: مدتی پیش و با توجه به تحریم هایی که کشور با آن مواجه بود، ما نمی توانستیم ارتباط اقتصادی مناسبی را با دیگر کشورها داشته باشیم. به همین دلیل دفتری به عنوان نمایندگی موسسه رسانه های تصویری در اسپانیا فعالیت خود را آغاز کرد تا بتواند در زمینه دریافت و انتقال پول برای خرید و فروش آثار موسسه فعال باشد، البته مدتی است که این دفتر فعالیت نمی کند و به زودی تصمیم می گیریم که آیا این دفتر فعالیت خود را در کشور اسپانیا ادامه دهد یا نه.

مسافرآستانه در پایان این نشست خبری با اشاره به اینکه در این دوره جشنواره فیلم «یاس» بزرگداشت سعید پورصمیمی، چنگیز جلیلوند و فاطمه گودرزی 3 هنرمند عرصه سینما و تلویزیون برگزار می شود، گفت: در روز افتتاحیه این جشنواره که در روز یکم شهریور ماه در شهر نور برگزار می شود، برگزیدگان 4 بخش سینما ویدئو، بهترین کیفیت محصولات فرهنگی شامل 3 فیلم سینمایی «من مادر هستم»، «رسوایی» و «یک حبه قند» و برترین موسسه ویدئو رسانه معرفی می‌شوند.