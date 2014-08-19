شبانه روزی شدن درمانگاه هرمز خواسته مردم جزیره است/ دردهای شبانگاهی در هرمز علاج ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از مشکلات اساسی و مطالبات به حق مردم جزیره هرمز برخوردار شدن از درمانگاه شبانه‌روزی است زیراکه با برخورداری از خدمات درمانگاه برای ساعاتی مقرر(ساعات اداری) اقدامی حیاتی و پایه‌ای صورت نمی‌پذیرد چون در بسیاری موارد بیماری و ناراحتی در پاسی از شب به وقوع می‌پیوندد که مطمئناً نبود مرکز درمانی شبانه روزی آن بیماری و ناراحتی را تشدید خواهد کرد و چه بسا که اتفاقات ناگوارتری همچون مرگ هم هر بیماری را تهدید کند.

درمانگاه را می‌توان مؤسسه‌ای تعریف کرد که بیماران سرپایی را برای درمان می پذیرد و در موارد فوری حداکثر 24 ساعت می تواند بیمار را بستری کند و بایستی پس از انجام کمک‌های اولیه در این مدت وسیله بستری کردن بیمار را در بیمارستان مهیا کند.

بدون تردید با همین تعریف کوتاه متوجه نقش پیشگیرانه و نجات‌بخش بیماران توسط درمانگاه‌ خواهیم شد، اما مسئله اصلی اینجاست که اگر این مرکز درمانی در شهرهرمز«ایجاد نشود» چه مشکلاتی روی خواهد داد؟ و یا در بُعد دیگر اگر «ایجاد بشود» و به بهانه نداشتن نیروی انسانی کافی و اعتبارات ناکافی خدمات خود را تنها به ساعاتی از روز اختصاص دهند، چه کسی مسئول اتفاقات غیرقابل جبرانی است که در نتیجه این نقصان روی خواهد داد؟

در همین راستا نگرانی از آنجایی نشأت می‌گیرد که دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان هرمزگان و معاونت بهداشتی این دانشگاه در خصوص ایجاد مرکز درمانی شبانه‌روزی در شهر هرمز«معیار جمعیتی» را در اولویت قرار داده است.

لازم به ذکر است که منظور از «معیار جمعیتی» در اینجا این است که اگر برای مثال جمعیت شهری و یا روستایی به حد نصاب با معیار دانشگاه علوم پزشکی نرسد آن شهر از داشتن درمانگاه شبانه‌ورزی بی‌بهره می‌شود در حالی که به عقیده صاحب‌نظران دیگر این رویه نمی‌تواند درست و منطقی و انسانی باشد و آن هم در جزیره ای که ساکنانش در شرایط بحرانی جوی هوا قادر به هیچ ترددی به مرکز استان و یا دیگر شهرستان های اطراف نیستند.

فریدن دریانورد در جلسه بررسی مشکلات درمانی هرمز در این باره خاطر نشان کرد یکی ازارکان مهم درجامعه بعد از آموزش و پرورش رسیدگی به حوزه بهداشت و درمان مردم است که با جان و سلامتی مردم سر و کار دارد.

بخشدار هرمز بیان داشت: در هر کجای استان اگر کسی بیمار شود می توان به راحتی به بهترین مرکز درمانی ارجاع داده بشود ولی در خصوص جزیره هرمز وضعیت به گونه ای دیگراست چون هرمز در محاصره آب است که در صورت نا مساعد بودن شرایط جوی هوای و طوفانی بودن هیچ راهی برای رفتن به بیمارستان مجهز درمانی مقدر نمی شود و باید فرد بیمار یا جان بدهد و یا آنقدر تحملش بالا باشد که خودش را تا خوب بودن شرایط دریا نگاه دارد.

دریانورد ابراز داشت: هر فردی در جامعه باید از سلامتی کامل بهره‌مند شود و مواظب سلامتی و عافیت خود باشد که خداوند به او ارزانی کرده و در اسلام به سلامت و امنیت بسیار سفارش شده است.

بخشدار هرمز عنوان کرد:‌ سلامت جسم و جان تضمین ‌کننده خانه و خانواده است و اگر خانواده‌ای بیمار باشد، زندگی در آن جریان ندارد و افراد جامعه باید به سلامت خود و خانواده اهمیت دهند.

دریانورد درباره مسئله بهداشت و درمان در شهر هرمز از مسئولان امر به شدت انتقاد کرد و گفت: چند سال است که مسئولان بهداشت و درمان استان هرمزگان قول راه‌اندازی درمانگاه شبانه‌روزی هرمز را می‌دهند، اما تاکنون اهمیتی به موضوع نداده‌اند.

بخشدار هرمزخاطر نشان کرد: باتوجه به نگاه دولت تدبیر و امید به بخش بهداشت و سلامت امسال اعتبارات خوبی به این بخش اختصاص داده شده که با تخصیص این اعتبارات شاهد تحولات عظیمی در حوزه بهداشت و سلامت استان و شهرستان هستیم.

دریانورد گفت: همه بایستی تلاش کنیم که با کمترین اعتبارات بهترین بهره برداری را انجام دهیم.

وی در خصوص اجرای طرح بیمه سلامت هم گفت: اجرای این طرح بزرگ، تحول عظیمی در بهداشت و درمان مردم در سراسر کشور صورت می پذیرد.

وی راه اندازی آزمایشگاه مجهز، واحد داندانپزشکی و اعزام پزشکان متخصص به این جزیره از برنامه های انجام شده این مرکز نام برد.

چندی پیش هم مسئول مرکز توسعه سلامت هرمز در جمع نماز گزاران اعلام کرد و گفت: اکنون ما پیگیر این هستیم که مرکز بهداشتی در مانی هرمز به یک مرکز شبانه روزی تبدیل کنیم.

آذرپیکان نیزدر جمع نماز گزاران جمعه هرمز از راه اندازی اورژانس 115 پیش بیمارستانی هرمز و اورژانس 115 هوایی با همکاری نیروی دریایی سپاه برای جزیره هرمز و جزایر اطراف خبر داد ه بود که امیدواریم این اتفاق هر چه سریعتر انجام بگیرد و مردم این جزیره بتوانند در شرایط بد جوی به بیمارستان مجهز اعزام بشوند و تحت درمان قرار بگیرند.

بخشدار هرمز در مورد درمانگاه جزیره هرمز گفت: به دلیل کمبود امکانات و نبود نیروی متخصص درمانگاه جوابگوی نیازهای مردم نیست. مردم این منطقه بسیار محرومند و در بخش درمان با مشکلات زیادی مواجه هستند، در موقع بیماری یا باید از درمان کامل صرفنظر کنند و یا به شهرستانهای دیگر مراجعه کنند.

نماینده عالی دولت در بخش هرمز افزود: با توجه به اینکه اکثریت مردم جزیره هرمز از قشر صیاد هستند و وضعیت معیشتی و درآمد آنان چندان مطلوب نیست، توان پرداخت هزینه های سنگین تردد و مطب های تخصصی به ویژه خصوصی را ندارند و حداقل هفته ای یکبار لازم است متخصص به جزیره بیاید و بیماران را درمان کند.

رئیس شورای شهر هرمز هم عنوان می کند: در خواست‌ مردمی در خصوص پایگاه خدمات درمانی شبانه روزی به حق است و مسئولان ذیربط باید به سرعت این خواسته ضروری را عملیاتی کنند زیرا که به واقع نبود درمانگاه شبانه روزی در این جزیره مسئله بزرگی است و این یعنی اینکه ما جزیره ای داریم که بدون درمانگاه است و شهروندان این جزیره عملا از ساعت 8، 9 شب به بعد در معرض خطر هستند و اگر مشکلی برای شان پیش بیاید تا بخواهند مثلا به شهری مثل بندرعباس برسند ممکن است اتفاقات ناگواری برایشان پیش بیاید.

به گفته وی، وجود یک پایگاه درمانی «شبانه روزی» با خدمات مربوطه اش در جزیره هرمز الزامی است و این موضوع هیچ ارتباطی به جمعیت ندارد واینکه بگوییم به علت جمعیت کم و برآورده نشدن هزینه های پزشکی نبایستی در این شهر دیگر خدمات درمانی ارائه داد به هیچ وجه درست نیست.

این مقام مسئول افزود: ما باید حداقل خدماتی را صرف نظر از تعداد افراد و جمعیت هر منطقه داشته باشیم و یا به عبارتی گاهی اوقات نیازهای ما متناسب با جمعیت نیست و براساس ظرفیت ها و شرایط موجود اجرا بشود.

قنبر زرنگاری رئیس شورای شهر هرمز، از نبود درمانگاه شبانه روزی در این شهر هفت هزار و 500 نفری گله مند است و می گوید: چند سال از تصویب شبانه روزی شدن درمانگاه هرمز در مرکز ارتقای سلامت وزارت بهداشت و ابلاغ آن به دانشگاه علوم پزشکی استان هرمز گان می گذرد اما این خواسته مردمی هنوز محقق نشده است.

رئیس شورای اسلامی شهر هرمز یکی از مهم ترین موضوعات مطرح شده را شبانه روزی کردن درمانگاه هرمز عنوان کرد و افزود: شبانه روزی شدن درمانگاه هرمز یکی از خواسته های مهم مردم این شهر در حوزه بهداشت و درمان است.

رئیس شورای اسلامی شهرهرمز به شبانه روزی نبودن تنها درمانگاه درمانی هرمز اشاره کرد و گفت: درمانگاه هرمز فقط در ساعات اداری پذیرش بیمار را دارند و در این جا شما حق ندارید در ساعات غیر اداری مریض شوید. کمبود تجهیزات پزشکی، تخت بستری کافی و پزشک متخصص از دیگر کمبودهای حوزه سلامت این بخش است.

تعدادی از اهالی جزیره هرمز نیز در تماس با خبرنگار مهر در هرمز خواستار پیگیری موضوع شبانه روزی شدن مرکز بهداشتی درمانی هرمز از طریق مسئولان استان و همچنین نمایندگان مجلس شدند.

بنا به اظهارات مردم، مرکز بهداشتی درمانی شهر هرمز، فقط در ساعات اداری پاسخگو است و اگر فردی، شب بیمار شد باید تا فردا صبح صبر کند تا مرکز بهداشتی درمانی باز شود و دکتر مربوطه آن را ویزیت کند.

در همین زمینه قنبر زرنگاری، رئیس شورای اسلامی شهر هرمز به خبرنگار مهر گفت: برای شبانه روزی شدن مرکز بهداشتی درمانی هرمز از طریق نمایندگان پیگیری کردیم و حتی از این طریق مکاتباتی با وزارت بهداشت به عمل آمده بود که هنوز جواب درستی به این شورا از سوی دانشگاه علوم پزشکی استان به این شورا داده نشده است و همچنان مسئولان امروز و فردا می‌کنند و هنوز این مرکز فقط در ساعات اداری فعالیت می‌کند. اگر فردی ازجزیره بیمار شود اگر شرایط جوی مساعد باشد تا بتواند به مرکز استان عزیمت کند و اگر شرایط جوی که مانند این چند روز دریا طوفانی بوده کسی بیماری سخت داشته باشد باید در جزیره جان بدهد.

وی افزود: شهر 7500 هزار نفری هرمز از امکانات و تجهیزات پزشکی مانند دستگاه دیالیز و آزمایشگاه و داندانپزشکی وجود داد ولی از لحاظ درمانی حال خوشی ندارد و محروم است و مسئولان همچنان قول می‌دهند اما عمل نمی‌کنند.

زرنگاری با اشاره به اینکه مسئولان نبود نیروی کافی را دلیل شبانه روزی نشدن درمانگاه جزیره هرمز عنوان می کنند، افزود: مردم نیز به دلیل عدم ارایه خدمات مناسب در این درمانگاه اغلب به مراکز درمانی شهر بندرعباس مراجعه می کنند و در صورت ارتقای کیفیت خدمات درمانی و بهداشتی بدون شک آمار مراجعین این مرکز افزایش خواهد یافت.

رئیس شورای شهر هرمز عنوان کرد مهمترین مشکل شبکه بهداشت و درمان جزیره هرمز را کم توجهی مسئولان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان به حوزه بهداشت جزیره هرمز ذکر کرد و افزود: مادامی که مسئولان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، جزیره هرمز را در حوزه سلامت به جای نگاه برادرانه نگاهی رقابتی داشته باشند، پیشرفتی در زمینه سلامت و خدمات بهداشتی و درمانی این منطقه حاصل نخواهد شد.

زرنگاری اظهارداشت: مسئولان این دانشگاه برای بهبود ارایه خدمات پزشکی به مردم، باید زمینه احداث کلینیک تخصصی در جزیره هرمز را فراهم سازند تا شرایط حضور پزشکان متخصص در این جزیره بیش از گذشته فراهم شود.

این مقام مسئول همچنین گفت: سال گذشته بود که رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان قول احداث بیمارستان 34 تخت خوابی را در مراسم افتتاح بیمارستان صحرایی امام سجاد(ع) که با حضور سردار فرماندهی سپاه امام سجاد(ع) در هرمز برگزار شد به مردم دادند و عملی نشد.

وی گفت: در آن زمان رئیس دانشگاه علوم پزشکی احداث این بیمارستان را منوط بر واگذار زمین عنوان کرده بود که این شورا آمادگی داشت تا در جهت بهبود وضعیت بهداشتی درمانی مردم این کار را انجام بدهد.

زرنگاری بیان داشت: از همان آغاز به کار دوره چهارم شورای شهر الویت این شورا بر بهداشت و سلامت شهروندان هرمزی بود که بتوانیم از جهت بهداشت و سلامت با توجه به هزینه های بالای درمانی در دیگر نقاط استان گرانتر صورت می گیرد انجام داده باشیم.

وی اظهارداشت: از طریق تمام نمایندگان خانه ملت پیگیری شبانه روزی شدن این مرکز را انجام داده ایم و چه بسا که اعضای شورای شهر هرمز در دوره سوم هم همه تلاششان بهبود وضعیت بهداشت و سلامت مردم بوده و این شبانه روزی بودن درمانگاه هرمز از خواسته های به حق مردم این جزیره است.

قنبر زرنگاری بیان داشت: درمانگاه هرمز روزهای تعطیل و ساعات غیر اداری تعطیل است. مسئولان درمانی شهر هرمز مدعی هستند که اگر بیمار اورژانسی باشد پزشک موظف به درمان است. اما تا زمانی که در درمانگاه بسته است و پزشک بیمار را ندیده چگونه تشخیص می دهد؟ از طرفی آیا کسانی که درد کلیه، سردر، غفونت گلو، تب شدید و….دارند باید تا باز شدن درمانگاه درد را تحمل کنند.

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گزارش از احمد رنجبری