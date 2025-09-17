  1. استانها
تقویت همکاری‌ها برای ارتقای خدمات بهداشتی و درمانی در جزیره شیف

بوشهر- سرپرست مرکز بهداشت شهرستان بوشهر گفت: همکاری‌های دوجانبه برای ارتقای خدمات بهداشتی و درمانی در جزیره شیف تقویت می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین ستوده صبح چهارشنبه در حاشیه بازدید از مرکز خدمات جامع سلامت روستایی شیف با بیان اینکه اعضای شورای اسلامی، نمایندگان مستقیم مردم هستند، اظهار کرد: تقویت تعامل و همکاری اعضای شورای اسلامی با مجموعه سلامت می‌تواند در ارتقای خدمات‌رسانی به مردم کمک‌کننده باشد.

وی اظهار امیدواری کرد: این موضوع با همدلی و همفکری شورای اسلامی جزیره شیف محقق می‌شود و برکات این همکاری در رفاه و رضایت مردم شریف جزیره شیف نمایانگر است.

سرپرست مرکز بهداشت شهرستان بوشهر با تأکید بر نقش مؤثر و تأثیرگذار شورای اسلامی و دهیاری بر سلامت جامعه، گفت: بدون شک شورای اسلامی جزیره شیف می‌تواند در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در زمینه‌های مختلف، نقش مؤثری ایفا کند.

ستوده، از اختصاص دندان‌پزشک به مرکز خدمات جامع سلامت جزیره شیف خبر داد و افزود: با تمام توان مطالبات مردم شریف جزیره شیف را در حوزه‌های مختلف بهداشتی و درمانی پیگیری خواهد کرد.

وی تصریح کرد: همکاری و تعامل رئیس و اعضای محترم شورای اسلامی جزیره شیف با مرکز بهداشت به‌عنوان برگ زرینی در کارنامه شورا ثبت خواهد شد و اظهار امیدواری کرد این تعامل در ادامه منجر به افزایش سطح خدمت‌رسانی به مردم شریف جزیره شیف خواهد شد.

مرکز بهداشت شهرستان بوشهر و شورای اسلامی جزیره شیف، بر لزوم همکاری‌های دوجانبه به‌منظور بهبود خدمات بهداشتی و درمانی در جزیره تأکید کردند.

