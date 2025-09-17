به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین ستوده صبح چهارشنبه در حاشیه بازدید از مرکز خدمات جامع سلامت روستایی شیف با بیان اینکه اعضای شورای اسلامی، نمایندگان مستقیم مردم هستند، اظهار کرد: تقویت تعامل و همکاری اعضای شورای اسلامی با مجموعه سلامت میتواند در ارتقای خدماترسانی به مردم کمککننده باشد.
وی اظهار امیدواری کرد: این موضوع با همدلی و همفکری شورای اسلامی جزیره شیف محقق میشود و برکات این همکاری در رفاه و رضایت مردم شریف جزیره شیف نمایانگر است.
سرپرست مرکز بهداشت شهرستان بوشهر با تأکید بر نقش مؤثر و تأثیرگذار شورای اسلامی و دهیاری بر سلامت جامعه، گفت: بدون شک شورای اسلامی جزیره شیف میتواند در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در زمینههای مختلف، نقش مؤثری ایفا کند.
ستوده، از اختصاص دندانپزشک به مرکز خدمات جامع سلامت جزیره شیف خبر داد و افزود: با تمام توان مطالبات مردم شریف جزیره شیف را در حوزههای مختلف بهداشتی و درمانی پیگیری خواهد کرد.
وی تصریح کرد: همکاری و تعامل رئیس و اعضای محترم شورای اسلامی جزیره شیف با مرکز بهداشت بهعنوان برگ زرینی در کارنامه شورا ثبت خواهد شد و اظهار امیدواری کرد این تعامل در ادامه منجر به افزایش سطح خدمترسانی به مردم شریف جزیره شیف خواهد شد.
مرکز بهداشت شهرستان بوشهر و شورای اسلامی جزیره شیف، بر لزوم همکاریهای دوجانبه بهمنظور بهبود خدمات بهداشتی و درمانی در جزیره تأکید کردند.
