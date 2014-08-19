به گزارش خبرگزاری مهر، سيروس نصيري ضمن بيان اين خبر افزود: طبق بخشنامه شماره 676 فني سازمان تأميناجتماعي كه با استناد به ماده 45 قانون برنامه پنجم توسعه تدوين شده، ايثارگران و فرزندان شهدا براي يكبار از پرداخت مابهالتفاوت براي پانزده سال سنوات بيمهاي ناشي از انتقال سوابق بيمهاي از يك صندوق بيمه بازنشستگي به صندوق ديگر بيمه و بازنشستگي كه ناشي از تغيير دستگاه استخدامي است، معاف هستند.
وي اظهار داشت: طبق قانون، اين مبلغ به عنوان مطالبه صندوق جديد از دولت منظور و توسط دولت پرداخت و تسويه ميشود.
وي گفت: اين شرايط شامل آن دسته از ايثارگران و فرزندان شهدا ميشود كه تغيير صندوق بيمهاي و متعاقباً به عنوان بيمهپرداز سازمان تأميناجتماعي، به دليل تغيير دستگاه استخدامي صورت پذيرفته باشد.
وي مصاديق تغيير دستگاه استخدامي اين دسته از بيمهشدگان را ناشي از تغيير ساختار سازماني و ماهيت دستگاه و يا انتقال فرد از دستگاهي به دستگاه ديگر دانست و افزود: ساير حالات قطع رابطه استخدامي از جمله استعفا، اخراج، بازخريد خدمت و انفصال براي اين قبيل متقاضيان، مشمول اين قانون نخواهد شد.
نصيري افزود: كساني ميتوانند از اين شرايط استفاده كنند كه در طول برنامه پنجم توسعه (از ابتداي فروردينماه سال 90 لغايت پايان اسفندماه سال 94) درخواست انتقال كسور بازنشستگي خود را به سبب تغيير دستگاه استخدامي به واحدهاي اجرايي تأميناجتماعي ارائه نمايند.
مديركل امور فني بيمهشدگان سازمان تأميناجتماعي خاطرنشان كرد: آن دسته از بيمهشدگان ايثارگر يا فرزندان شهدا مشمول كه قبلا حسب ضوابط وقت و پس از انجام تشريفات مقرر اقدام نموده ليكن موفق به پرداخت تمام يا بخشي از مابهالتفاوت متعلقه نشدهاند، چنانچه مشمول قانون مذكور قرار گيرند، ميتوانند با ارائه تقاضا و رعايت ساير مقررات مورد عمل از مزاياي قانوني سوابق موردنظر بهرهمند شوند.
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