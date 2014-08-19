مساجد کانون آگاه سازی و تعهدپذیری جوامع اسلامی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام زین العابدین روحانی نیا، ظهر سه شنبه در نشست هماهنگی برگزاری برنامه های سی ام مرداد، روز جهانی مساجد، افزود: مساجد از جمله ارکانی محسوب می شوند که در انقلاب‌های اسلامی همچون انقلاب جمهوری اسلامی ایران نقش بسزایی داشته اند.

وی با اشاره به اینکه در مساجد فقط نماز و کارهای عبادی برگزار نمی شود، افزود: مسجد کانونی است که می‌تواند مردم را آگاه و متعهد کرده تا آنها بتوانند نقش آفرینی مناسبی در جامعه اسلامی داشته باشند.

حجت الاسلام روحانی نیا با بیان این که مساجد می تواند مهمترین و بهترین حلقه‌ ارتباطی و وصل در کشورهای اسلامی باشند، اضافه کرد: تجمع کارکردهای گوناگون در عین وحدت در مسجد باعث شده است تا این مؤسسه اجتماعی دینی یکی از مهمترین حلقه‌های ارتباطی در جوامع اسلامی باشد.

وی مساجد را مراکز تجمع مهمی در جوامع اسلامی دانست و گفت: مساجد می تواند به عنوان کانون های مذهبی، اجتماعى، عبادی، آموزشی، سیاسی و ... به مردم به خصوص نسل جوان خدمت رسانی کنند.

حجت الاسلام روحانی نیا با اشاره به روایت"کسى که به سوى مسجد گام بر مى دارد، بر هیچ خشک و ترى پا نمى نهد جز آن که از زمین اول تا هفتم براى او تسبیح مى گویند" از امام صادق(ع) گفت: مساجد نقش زیادی در اصلاح جامعه دارند اما این اصلاح در گرو حضور مستمر مردم در مساجد است و به همین دلیل روحانیان و آموزش گران جامعه اسلامی باید تلاش کنند تا شمار بیشتری از مردم در مساجد حضور یابند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی در پایان اضافه کرد: مسجد می تواند بستر مناسبى براى تحقق امر به معروف و نهى از منکر در جامعه اسلامی فراهم کند.