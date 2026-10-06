به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده عصر امروز سه‌شنبه در دیدار با سردار سید محمود میرفیضی فرمانده انتظامی خوزستان و جمعی از معاونان و فرماندهان نیروی انتظامی استان ضمن گرامیداشت هفته «فراجا» اظهار کرد: نیروی انتظامی در مقاطع و مناسبت‌های مختلف با مأموریت‌های متعدد همواره پای کار بوده و به کار خود نه به عنوان یک مأموریت اداری بلکه به عنوان یک رسالت انقلابی و ولایی نگاه کرده است.

وی با اشاره به جایگاه هفته «فراجا» افزود: این هفته فرصتی است تا هم بزرگ‌داشت نیروی انتظامی مورد توجه قرار گیرد و هم خدمات و اقدامات ارزشمند آنان در جهت امنیت‌سازی و حفظ امنیت عمومی به نمایش درآید تا مردم فرصت کنند بیشتر با این اقدامات آشنا شوند.

استاندار خوزستان با تأکید بر وحدت و ولایتمداری تصریح کرد: همه ما سرباز ولایت هستیم و در جایگاه و مسئولیت خود پشت سر رهبر معظم انقلاب و فرماندهی معظم کل قوا محکم و استوار ایستاده‌ایم و به فضل خداوند متعال دشمنان را شکست خواهیم داد.

موالی‌زاده با اشاره به گزارش ارائه‌شده در این دیدار خاطرنشان کرد: کار انتظامی کار سختی است اما با حمایت‌های صورت‌گرفته از سوی استانداری و سایر دستگاه‌ها خوزستان در برقراری امنیت و ارائه خدمات درمانی و انتظامی در زمره استان‌های برتر کشور قرار گرفته است.

وی با تأکید بر عملکرد مطلوب نیروی انتظامی استان اظهار کرد: بر اساس ارزیابی‌های انجام‌شده خوزستان در سال گذشته در زمره استان‌های برتر کشور بوده و هم‌اکنون نیز رتبه مطلوبی در ارائه خدمات به مردم داریم و تلاش می‌کنیم با استفاده از ابتکارات و پشتیبانی استانداری و سایر دستگاه‌ها این خدمات را ارتقا دهیم.