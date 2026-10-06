به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ارسلان صبح زاهدی، عصر سه‌شنبه همزمان با هفته فراجا، در همایش «کلاهی برای زندگی» که با هدف ترویج فرهنگ استفاده از کلاه ایمنی و ارتقای ایمنی موتورسواران در شهرستان لنگرود برگزار شد، اظهار کرد: همه شهروندان درخواست می‌کنیم قوانین رانندگی را جدی بگیرند و برای حفظ سلامتی خود و خانواده‌های محترم، نکات ایمنی را رعایت کنند.

فرمانده انتظامی لنگرود افزود: استفاده از کلاه ایمنی یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که موتورسواران می‌توانند برای حفظ جان خود انجام دهند و فرهنگ‌سازی در این زمینه باید به شکل مستمر دنبال شود.

وی با اشاره به برگزاری همایش «کلاهی برای زندگی» ادامه داد: در این برنامه که به مناسبت هفته فراجا برگزار شد، ۲۵۰ کلاه ایمنی به موتورسواران اهدا شد تا در کنار فرهنگ‌سازی، گامی عملی برای افزایش ایمنی و کاهش آسیب‌های ناشی از حوادث موتورسیکلت برداشته شود.

سرهنگ صبح‌زاهدی خاطرنشان کرد: یک انتخاب کوچک می‌تواند یک زندگی بزرگ را حفظ کند؛ استفاده از کلاه ایمنی فقط برای حفظ جان موتورسوار نیست، بلکه از خانواده و آینده او نیز محافظت می‌کند.

وی در پایان از همکاری شهروندان و مجموعه‌های برگزارکننده این برنامه قدردانی کرد و گفت: امیدواریم با همراهی مردم و رعایت قوانین، شاهد تردد ایمن‌تر و کاهش حوادث رانندگی در شهرستان لنگرود باشیم.