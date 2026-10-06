  1. استانها
  2. گیلان
۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۲۹

ایمنی یک انتخاب ساده برای حفظ جان موتورسواران و خانواده‌ها است

ایمنی یک انتخاب ساده برای حفظ جان موتورسواران و خانواده‌ها است

لنگرود- سرهنگ ارسلان صبح‌زاهدی با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین رانندگی، حفظ جان موتورسواران و خانواده‌ها را در گرو توجه جدی به نکات ایمنی دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ارسلان صبح زاهدی، عصر سه‌شنبه همزمان با هفته فراجا، در همایش «کلاهی برای زندگی» که با هدف ترویج فرهنگ استفاده از کلاه ایمنی و ارتقای ایمنی موتورسواران در شهرستان لنگرود برگزار شد، اظهار کرد: همه شهروندان درخواست می‌کنیم قوانین رانندگی را جدی بگیرند و برای حفظ سلامتی خود و خانواده‌های محترم، نکات ایمنی را رعایت کنند.

فرمانده انتظامی لنگرود افزود: استفاده از کلاه ایمنی یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که موتورسواران می‌توانند برای حفظ جان خود انجام دهند و فرهنگ‌سازی در این زمینه باید به شکل مستمر دنبال شود.

وی با اشاره به برگزاری همایش «کلاهی برای زندگی» ادامه داد: در این برنامه که به مناسبت هفته فراجا برگزار شد، ۲۵۰ کلاه ایمنی به موتورسواران اهدا شد تا در کنار فرهنگ‌سازی، گامی عملی برای افزایش ایمنی و کاهش آسیب‌های ناشی از حوادث موتورسیکلت برداشته شود.

سرهنگ صبح‌زاهدی خاطرنشان کرد: یک انتخاب کوچک می‌تواند یک زندگی بزرگ را حفظ کند؛ استفاده از کلاه ایمنی فقط برای حفظ جان موتورسوار نیست، بلکه از خانواده و آینده او نیز محافظت می‌کند.

وی در پایان از همکاری شهروندان و مجموعه‌های برگزارکننده این برنامه قدردانی کرد و گفت: امیدواریم با همراهی مردم و رعایت قوانین، شاهد تردد ایمن‌تر و کاهش حوادث رانندگی در شهرستان لنگرود باشیم.

کد مطلب 6970009

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها