به گزارش خبرنگار مهر، رضا نجاتی عصر امروز سه‌شنبه در دومین یادواره ملی و سراسری شهدای کارمند بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور و استان خوزستان با گرامیداشت یاد شهدا اظهار کرد: خانواده‌های شهدا مسیر خود را یافته و معامله خود را با خداوند انجام داده‌اند؛ شهدا نیز شهادت، خدمت و ایثار در راه کشور را تکلیف خود می‌دانستند.

وی با اشاره به سن کم بسیاری از شهدا افزود: بسیاری از آنان در ۱۳ یا ۱۴ سالگی، با وجود سن پایین، سرشار از ایثار و معرفت بودند و حضور در جبهه را انجام تکلیف می‌دانستند. این فداکاری تنها به مردان محدود نبود و بانوان نیز در دفاع از کشور نقش‌آفرینی کردند.

معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان با یادآوری تعبیر امام خمینی (ره) درباره شهدا و خانواده‌های آنان به‌عنوان چشم و چراغ ملت بیان کرد: این تعبیر افزون بر راهنمایی، به حقیقت‌بینی ملت و شناخت مسیر روشن نیز اشاره دارد.

نجاتی ادامه داد: راه شهدا برای کارکنان و مسئولان باید در خدمتگزاری، ازخودگذشتگی و ولی‌نعمت دانستن مردم معنا پیدا کند. دیدار با خانواده شهدا نیز از وظایف مسئولان است و باید در اولویت برنامه‌های آنان قرار گیرد؛ چراکه صبر و استقامت این خانواده‌ها می‌تواند درس‌آموز باشد.

وی با اشاره به جنگ اخیر گفت: نیروهای مسلح و مردم با ایستادگی خود نشان دادند که نباید در برابر دشمن عقب‌نشینی کرد. هرچه قدرتمندتر باشیم، دشمن جرأت جسارت به کشور را نخواهد داشت.

نجاتی در پایان، انسجام ملی را از دستاوردهای مهم جنگ دانست و افزود: دولت در کنار نیروهای مسلح و مردم قرار داشت و نباید فراموش کرد که شکل‌گیری این انسجام به برکت خون شهداست؛ بنابراین باید از این سرمایه اجتماعی پاسداری کرد.