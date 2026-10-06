به گزارش خبرنگار مهر، بازار خودرو امروز در شرایطی فعالیت خود را دنبال می‌کند که قیمت بسیاری از خودروهای داخلی و مونتاژی نسبت به روزهای گذشته افزایش یافته، اما این رشد قیمت نتوانسته رونقی در معاملات ایجاد کند. در واقع، بازار در شرایطی قرار گرفته که قیمت‌های پیشنهادی فروشندگان با سرعت بیشتری تغییر می‌کند، اما خریداران به دلیل کاهش قدرت خرید و نگرانی از آینده قیمت‌ها، همچنان از انجام معامله فاصله گرفته‌اند.

بررسی قیمت‌های اعلامی بازار آزاد نشان می‌دهد خودروهای داخلی در روزهای اخیر نوسان قابل‌توجهی داشته‌اند و در برخی مدل‌ها افزایش قیمت به چند ده یا حتی چند صد میلیون تومان رسیده است. در بازار مونتاژی‌ها نیز دامنه تغییرات بیشتر بوده و برخی خودروها با افزایش‌های چندصد میلیون تومانی مواجه شده‌اند.

۲۰۷، تارا و دنا در مدار نوسان

در بازار محصولات ایران‌خودرو، پژو ۲۰۷ همچنان یکی از خودروهای پرنوسان بازار است. پژو ۲۰۷ دنده‌ای TU۳ در محدوده ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان و نسخه دنده‌ای TU۵P حدود ۲ میلیارد و ۴۶۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است.

پژو ۲۰۷ اتوماتیک نیز بسته به تیپ و شرایط خودرو، قیمت‌های متفاوتی دارد و در برخی فهرست‌های بازار، نسخه اتوماتیک سقف‌شیشه‌ای تا محدوده ۳ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان قیمت خورده است.

دنا پلاس شش‌دنده نیز در محدوده ۲ میلیارد و ۷۲۰ میلیون تومان قرار دارد و دنا پلاس اتوماتیک در محدوده ۳ میلیارد و ۳۰۰ تا ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است.

در خانواده تارا نیز تارا دنده‌ای V۱ پلاس حدود ۲ میلیارد و ۷۳۰ میلیون تومان و تارا اتوماتیک V۴ حدود ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان قیمت دارد.

سورن پلاس بنزینی XU۷P نیز در محدوده ۲ میلیارد و ۱۸۰ میلیون تومان و سورن پلاس دوگانه‌سوز حدود ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان معامله می‌شود.

سایپا هم از موج گرانی جا نماند

در بازار سایپا نیز قیمت برخی محصولات افزایش یافته است. شاهین دنده‌ای در برخی فهرست‌های امروز حدود ۲ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده و شاهین اتوماتیک نیز در محدوده ۲ میلیارد و ۷۰۰ تا ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان قرار دارد.

شاهین پلاس نیز در برخی گزارش‌های بازار تا محدوده ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان قیمت خورده است.

در بخش خودروهای اقتصادی، ساینا S در محدوده یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان، کوییک GX L حدود یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان و کوییک S حدود یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان قیمت دارد.

اطلس G نیز در محدوده یک میلیارد و ۷۰۰ تا یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان قرار گرفته و سهند S نیز در همین محدوده قیمتی معامله می‌شود.

مونتاژی‌ها رکورد افزایش زدند

نوسانات در بازار خودروهای مونتاژی شدیدتر بوده است. هایما ۸S در محدوده ۷ میلیارد تومان قیمت خورده و فیدلیتی الیت تیپ ۲ هفت‌نفره نیز حدود ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است.

تیگو ۷ پرو مکس نیز در برخی فهرست‌های امروز به محدوده ۸ میلیارد تومان رسیده است.

جک J۴ نیز در روزهای اخیر افزایش قیمت داشته و در محدوده ۳ میلیارد تومان قرار گرفته است.

خودروهای مونتاژی به دلیل وابستگی بیشتر به قطعات و هزینه‌های ارزی، معمولاً واکنش سریع‌تری نسبت به نوسانات نرخ ارز و انتظارات تورمی نشان می‌دهند و همین موضوع باعث شده دامنه افزایش قیمت در این بخش بیشتر باشد.

سایت‌های قیمت خودرو هم از نوسان جا ماندند

در این بین یکی از نشانه‌های متفاوت وضعیت بازار در دو روز اخیر، تغییر در روند اعلام قیمت خودرو است.

در شرایط عادی، برخی سایت‌های تخصصی بازار خودرو قیمت مدل‌های مختلف را در فاصله‌های کوتاه و حتی هر یک تا دو ساعت به‌روزرسانی می‌کردند، اما طی دو روز اخیر و همزمان با تشدید نوسانات، در برخی از این سایت‌ها به‌روزرسانی قیمت‌ها متوقف شده یا با فاصله زمانی بیشتری انجام می‌شود.

دلیل این اتفاق را می‌توان در هیجانی شدن بازار و شکل‌گیری قیمت‌های عجیب و غیرعادی جست‌وجو کرد؛ به‌گونه‌ای که در شرایط فعلی، اعلام یک عدد به‌عنوان «قیمت خودرو» لزوماً به معنای وجود معامله با همان قیمت نیست در شرایط فعلی، اعلام یک عدد به‌عنوان «قیمت خودرو» لزوماً به معنای وجود معامله با همان قیمت نیست . در واقع در بازار آزاد، فاصله میان قیمت پیشنهادی فروشنده و قیمت مورد قبول خریدار افزایش یافته و همین مسئله تشخیص قیمت واقعی خودرو را دشوار کرده است.

به بیان دیگر، بازار خودرو در شرایطی قرار گرفته که نه فروشنده حاضر است با توجه به نگرانی از افزایش هزینه جایگزینی، قیمت خود را به سرعت کاهش دهد و نه خریدار توان همراهی با قیمت‌های جدید را دارد.

قیمت کارخانه همچنان با بازار فاصله دارد

در کنار افزایش قیمت بازار آزاد، فاصله قیمت کارخانه و بازار نیز همچنان قابل‌توجه است. این فاصله در برخی خودروها به صدها میلیون تومان می‌رسد و یکی از عواملی است که همچنان جذابیت خودرو به‌عنوان یک دارایی را برای بخشی از بازار حفظ کرده است.

با این حال، فاصله قیمت کارخانه و بازار را نباید با رونق معاملات اشتباه گرفت. قیمت‌های اعلامی در بسیاری از موارد صرفاً نرخ پیشنهادی فروشندگان است و برای تعیین قیمت واقعی بازار باید معاملات قطعی نیز مورد توجه قرار گیرد.

خریداران عقب نشستند

افزایش قیمت خودرو در شرایطی اتفاق افتاده که قدرت خرید خانوارها همچنان محدود است. بنابراین هر موج افزایش قیمت، بخشی از تقاضای مصرفی را از بازار خارج می‌کند. خریدارانی که در هفته‌های گذشته برای خرید خودرو به بازار مراجعه می‌کردند، اکنون در بسیاری از موارد ترجیح می‌دهند منتظر مشخص شدن وضعیت قیمت‌ها بمانند خریدارانی که در هفته‌های گذشته برای خرید خودرو به بازار مراجعه می‌کردند، اکنون در بسیاری از موارد ترجیح می‌دهند منتظر مشخص شدن وضعیت قیمت‌ها بمانند .

در مقابل، فروشندگان نیز به دلیل نگرانی از افزایش بیشتر قیمت‌ها، تمایل چندانی به فروش با نرخ‌های پایین‌تر ندارند. نتیجه این وضعیت، بازاری است که در آن قیمت‌ها بالا می‌رود اما معامله‌ای متناسب با این افزایش شکل نمی‌گیرد.

اسد کرمی، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان خودرو تهران، با اشاره به رکود حاکم بر بازار خودرو، نوسانات مداوم نرخ ارز را مهم‌ترین عامل این وضعیت عنوان کرد.

به گفته او، هر بار که نرخ دلار افزایش می‌یابد، فروشندگان نیز قیمت خودروها را بالا می‌برند و در پی افزایش قیمت‌ها، خریداران از بازار عقب‌نشینی می‌کنند؛ در نتیجه معاملات به حداقل می‌رسد.

بازار خودرو در انتظار ثبات

در شرایط فعلی، نرخ ارز، انتظارات تورمی و وضعیت عرضه خودرو از مهم‌ترین متغیرهای اثرگذار بر بازار هستند. تداوم نوسان ارز می‌تواند فشار افزایشی بر قیمت خودروهای مونتاژی و وارداتی ایجاد کند و در ادامه بر بازار خودروهای داخلی نیز اثر بگذارد. در عین حال محدودیت قدرت خرید باعث می‌شود افزایش قیمت‌ها الزاماً به معاملات قطعی تبدیل نشود.

به این ترتیب، بازار خودرو در اواسط مهرماه ۱۴۰۵ با سه نشانه افزایش قیمت‌های پیشنهادی، کاهش توان خرید و اختلال در روند معمول اعلام قیمت‌ها مواجه است؛ از سویی دیگر توقف یا کند شدن به‌روزرسانی قیمت در برخی سایت‌های تخصصی طی دو روز اخیر نیز نشان می‌دهد بازار وارد مرحله‌ای از نوسان شده که حتی ارائه یک نرخ لحظه‌ای و قابل اتکا برای بسیاری از خودروها دشوار است؛ وضعیتی که در صورت ادامه‌دار شدن می‌تواند فاصله میان «قیمت روی تابلو» و «قیمت معامله» را بیشتر کند.