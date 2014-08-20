اسناد فوق محرمانه از پسر پادشاه سابق عربستان در پاریس سرقت شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، منابع امنیتی در فرانسه اعلام کردند: شاهزاده سعودی که اخیرا از کاروان خودروهای همراه وی 250 هزار یورو به همراه برخی اسناد دیپلماتیک محرمانه به سرقت رفته بود، "عبدالعزیز بن فهد" کوچکترین پسر "ملک فهد" پادشاه سابق عربستان است.

خاطرنشان می شود یک گروه مسلح ناشناس اخیرا با استفاده از تسلیحات پیشرفته و با در اختیار داشتن اطلاعات کافی در مسیر عبور کاروان خودروهای این شاهزاده سعودی کمین کرده بودند و در فرصت مناسب با یورش به این کاروان توانستند علاوه بر اسناد فوق محرمانه، 250 هزار یورو پول نقد به سرقت ببرند.