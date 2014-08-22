چهارمين نمايشگاه صنايع دستي در خراسان شمالي برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار مهر، علي عابدي روز پنجشنبه در حاشیه بازدید از محل نمایشگاه بین المللی بجنورد به منظور بررسي وضعيت نمايشگاه براي برگزاري نمايشگاه صنايع دستي، در جمع خبرنگاران افزود: این نمايشگاه از سال 90 همه ساله در خراسان شمالی برگزارمی شود و امسال نیز چهارمين نمايشگاه سراسري صنايع دستي از سوم تا هفتم شهريور ماه جاری در محل دائمي نمايشگاه بين المللي بجنورد برگزار مي شود.

وي با بيان اينكه اين نمايشگاه با هدف ايجاد درآمد، فروش و معرفي صنايع دستي استانهای مختلف کشور برگزار مي شود، اظهار داشت: تمام استان هاي كشور در چهارمين نمايشگاه صنايع دستي خراسان شمالي حضور دارند و منطقه آزاد قشم نيز به عنوان مهمان ويژه در اين نمايشگاه شركت خواهد داشت.

عابدي افزود: 120 غرفه براي شركت كنندگان در این نمایشگاه در نظر گرفته شده که از این تعداد 30 غرفه به خراسان شمالي اختصاص يافته است.

وی تصریح کرد: همچنین براي معرفي سوغات عشاير استان هاي كرمانشاه، چهارمحال و بختياري، گلستان، ايلام و خراسان شمالي سياه چادرهايي در نظر گرفته شده است.

معاون صنايع دستي ميراث فرهنگي خراسان شمالي بستر سازي براي فرصت فروش و دريچه اقتصادي صنايع دستي كشور را يكي ديگر از اهداف برگزاري اين نمايشگاه عنوان كرد و گفت: همچنين اين نمايشگاه فرصت مناسبي است تا صنعتگران خراسان شمالي و ساير استان ها توانمندي هاي خود را در معرض ديد عموم بازدیدکنندگان قرار دهند.

وي اظهار داشت: با برپايي اين نمايشگاه صنعتگران استان از تجربه صنعتگران ساير استان ها بهره مند شده و راه فروش بيشتر را مي آموزند.

اين مسئول برپايي نمايشگاه صنايع دستي در خراسان شمالي را فرصتي براي توسعه اقتصادي استان برشمرد.

به گزارش خبرنگار مهر، استان خراسان شمالی یکی از استانهای شمال شرق کشور است که در مسیرجاده آسیایی قرار دارد و سالانه حدود 20 میلیون زائر و مسافر از این مسیر برای زیارت حضرت علی ابن موسی الرضا(ع) به سمت مشهد مقدس و بالعکس تردد می کنند.