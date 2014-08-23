پزشکانی که شرافت شغلی را به پول ترجیح دادند/ وقتی میزان حق ویزیت را بیماران تعیین می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، شاید کمتر شغلی باشد که انسان ها از بدو تولد تا آخرین لحظه از زندگی به آن نیاز دارند و بی شک آن شغل شریف پزشکی است.

اصلا شاید به همین دلیل است که یکی از آرزوهای بزرگ کودکی مان این بوده که شغل پزشکی را همیشه در سر بپروانیم و با انتخاب این شغل و خدمت به همنوعان، خودمان را راضی نگه داریم و روح خود را اوج دهیم و به زیباترین لحظاتی که قرار است در آینده برای جامعه رقم بزنیم، فکر کنیم.

آری هنوز هم هستند پزشکانی که در این دنیای قریب، امثال دکتر قریب ها، خدادوست ها و ... را الگو قرار داده اند و با دوست داشتن خدا هر روز برای عزت دادن به شغل شریف پزشکی با نیت خدمت به خلق و نیز رفتار صادقانه و خالصانه به شغل طبابت ارج می نهند.

برای روز پزشک مصاحبه با چنین پزشکانی که از رفتارشان یاد کردیم، قدری سخت بود زیرا مصداق این را داشت که بخواهیم از میان اقیانوس زیبایی ها، تنها از چند زیبایی یاد کنیم.

پزشکی که حق ویزیت را بر اساس تمکن مالی بیماران دریافت می کند

اخلاق و شرافت پزشکی در شیراز را یک پزشک متخصص هجی کرده است. او از بیماران می خواهد هرچه در توان مالی دارند به عنوان حق ویزیت پرداخت کنند.

این پزشک متخصص داخلی و فوق تخصص بیماریهای عفونی برای دریافت ویزیت از بیماران مهری بر پاکت زده با این عنوان که: «مبلغ ویزیت 25 هزار تومان است اگر مقدور نباشد پرداخت مبلغ ویزیت دلخواه است" انتخاب کرده است.

دکتر محمود مرتضوی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هدف از انجام این امر اجرای وصیت پدرم بود، در توضیح بیشتر گفت: قرار بود تنها در هفته یک روز درمان برای بیماران رایگان باشد ولی به این نتیجه رسیدم که چرا تنها یک روز را رایگان قرار دهم، بلکه به بیماران پاکتی برای پرداخت ویزیت ارائه شود تا با در نظر گرفتن کرامت انسانی آنها در صورت توان مالی، مبلغ دلخواه را پرداخت کنند.

این پزشک متخصص با بیان اینکه هیچگاه پاکت را در مقابل بیماران چک نکرده ام، گفت: همیشه بر این امر معتقدم که هیچگاه بیماری که نیازمند است سعی بر سوء استفاده از این کار ندارد.

دکتر مرتضوی با اعلام اینکه کار خیر هیچگاه نیاز به تبلیغ و به بوق و کرنا گذاشتن ندارد، افزود: انسان ها باید شخصاً از کاری که انجام داده اند، احساس آرامش داشته باشند.

وی بیان کرد: پزشکان زیادی هستند که حتی نصف دستمزد خود را دریافت می کنند که گواه این موضوع دکتر نیک اقبالیان جراح پیوند کبد است که در مقابل عمر و سلامتی که به بیماران اهدا می کند تنها مبلغی جزئی از دستمزد خود را از بیمار دریافت می کند و بسیاری از پزشکان همانند دکتر ملک حسینی ها هستند که این چنین با شوق و ذوق درونی خود سعی بر انجام خدمت دارند.

دکتر مرتضوی هزینه مطب را بسیار بالا عنوان کرد و گفت: باید این را هم در نظر گرفت برخی از پزشکان مخارج بالای مطب خود را به سختی در می آورند، زیرا پزشکان هم باید به نسبت تلاشی که داشته اند از درآمد نسبی برخوردار شوند.

این پزشک متخصص اضافه کرد: متاسفانه دید اقتصادی که در جامعه حاکم است، همه را به سمت ارزش های مالی و اقتصادی سوق داده و باعث از بین بردن قداست این شغل شده و بعضی مسائل زیر پا گذاشته شده است.

وی در پایان پزشک را سنگ صبور و محرم اسرار بیمار دانست.

غیر از این پزشک شرافتمند پزشکان دیگر نیز هستند که بخشی از درآمد خود صرف بیماران نیازمند می کنند، کسی که بانی مجمع پزشکانی است که سعی بر انجام اقدام خیر برای نیازمندان واقعی جامعه هستند.

دکتر جواد کجوری با بیان اینکه پزشک باید حکیم و سودمند باشد، گفت: امروزه بحث اخلاق و حرفه گری، بحث روز دنیا است و این موضوع مختص ایران و یا قطب پزشکی کشور نیست، از این رو نیاز است برای این حلقه مفقوده و اجرای اخلاق پزشکی راهکار اساسی ارایه شود زیرا این معضل در تمام دنیا وجود دارد.

این فوق تخصص قلب و عروق که با چندین بار سوال درباره اینکه دلیل انجام این گونه اقدامات خیر بر چه اساسی بوده، در جواب گفت: باید انجام این چنین رفتارهایی بدون اسم و نام بماند و تنها باید تبلیغی صورت گیرد تا همه دست بر دست هم دهیم تا همه انجام امور خیر به عنوان یک فرهنگ قلمداد شود.

این پژوهشگر برتر دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: چنانچه بخواهیم پزشکی را به عنوان شغل نگاه کنیم، برخی به دنبال کسب درآمد هستند و این امر باعث شده که با بحران مواجه شویم.

این استاد تمام دانشگاه شیراز به برگزاری کنگره های آموزشی پزشکی اشاره داشت و گفت: در راه ارج نهادن به شغل پزشکی باید سرمایه گذاری شود تا بیشتر شغل پزشک به حکیم بودن، صوفی گری و روحانی بودن معرفی بشود و پزشکان سود و منفعت خود را به بیمار ترجیح ندهند زیرا این موضوع به یک بحران تبدیل شده است.

مدیر گروه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز اضافه کرد: بحث حرفه گری، یک ویژه اخلاقی هر فرد است و نمی شود تنها با کلاس درس آموزش داد و این امر باید از همان کودکی و در شکل گیری افراد به وجود آید؛ دانشگاه تنها می تواند با انجام برگزاری کنگره های بین المللی موارد را هشدار و راهکار ارایه دهد.

دکتر کجوری تاکید کرد: صنف پزشکی در جامعه بهترین خدمات را ارایه می دهد و مال گرایی تنها شامل درصد قلیلی از هر جامعه می شود.

این فوق تخصص قلب و عروق با بیان اینکه در دانشگاه علوم پزشکی رابطه استاد و دانشجو یک رابطه مرید و مرادی است، گفت: بسیاری از اساتید هستند که امروزه الگو برای من شده اند از جمله دکتر البرزی،دکتر شاهچراغی، دکتر تابعی، دکتر اعرابی، دکتر ملک حسینی و وجود چنین افرادی در جامعه پزشکی می تواند دانشجو را هدایت کند.

شاید این را هم نباید در باور اشتباهمان بپرورانیم که عده ای از پزشکان با داشتن قرارداد با داروخانه آزمایشگاه و دادن وقت های چندین ماهه سعی دارند بیمارهایشان را بیشتر ببینند، البته این باور مختص اندک قلیل پزشکانی هستند که حتی بیماران هم چندان رغبتی برای گرفتن طبابت به آنان را ندارند؛ آری هستند پزشکانی در این شهر که خانه 250 متری خود را جهت احداث مراکز بهداشتی و درمانی اهدا می کنند و طولی نمی کشد خداوند خانه ای به پاس این اقدام نیک، به آنها عطا می کند.

دکتر محمد مجتبی قلی زاده با اعلام اینکه سوگندنامه بقراط و رعایت اخلاق پزشکی در پزشکان هیچ گاه فراموش نخواهد شد، گفت: خدمت به همنوعان یک امر ذاتی است و مختص به یک گروه و یک صنف نمی باشد ولی باید به گونه ای در جامعه صورت گیرد که تمامی خدمتگذاران در جامعه معرفی بشوند.

این پزشک عمومی در خصوص انجام این اقدام خیر گفت: بر حسب نیاز خانه 300 متری را در یکی از شهرستان های فیروزآباد به منظور خانه بهداشت و درمان جهت بیماران نیازمند اهدا کردم که طولی نکشید صاحب یک خانه شدم.

در ادامه دکتر تابعی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز بیان کرد: در دانشکده های علوم پزشکی شیراز هر ساله در هر دوره دانشجویان عهدنامه،سوگند نامه، اندرزنامه و دانش نامه یاد می کنند و هیچگاه این سوگندنامه فراموش نخواهد شد.

دکتر تابعی افزود: چنانچه پزشکان بر این عقیده باشند که بر اساس حاصل رنج و زحماتشان خداوند روزی می رساند، هیچ گاه نیازی به رفتارهای غیر اخلاقی نمی باشد.

این مسئول دانشگاهی تاکید کرد: تخلف در امر حرفه پزشکی در همه جای دنیا وجود دارد که این موضوع بر اساس تحقیقات به عمل آمده وجود دارد و هستند تعداد اندکی از افراد در هر حرفه و شغلی که خطا و اشتباه دارند، این در حالی است که برای ما وجود تنها یک نفر هم بسیار زیاد است.

امروزه برخی از تخصص های پزشکی برای بیماران و سایر افراد جامعه یک نیاز مبرم قلمداد می شود و در این رابطه هستند پزشکانی که با چشم پوشی از هر مال اندوزی و با خدمت صادقانه، تنها به لبخند و دعای بیماران فکر می کنند.

این فوق تخصص زنان و زایمان ناباروی با بیان اینکه متاسفانه قداست شغل شریف پزشکی در جامعه از بین رفته و مسئولین مربوطه باید به فکر ارزش گذاری این حرفه باشند، گفت: توزیع ناعادلانه در خدمات پزشکی و عدم رعایت عدالت در جامعه می تواند علت اصلی این امر باشد و می توان گفت تا حدودی ارزش های این شغل از بین رفته باشد.

دکتر سیروس رستمی با تاکید بر اینکه عده ای از همکاران با انجام اقدامات ناثواب باعث سلب اعتماد در جامعه پزشکی شده اند، گفت: همین مسئله باعث شده نام پزشکی زیر سئوال برود.

به عقیده این فوق تخصص زنان و زایمان، رعایت درس اخلاق پزشکی در دانشکده مربوط به سال های قبل بوده که امروزه این امر در بین جامعه پزشکی از بین رفته و دیگر ارزش پیشکسوت ها از این جامعه دور شده و احترام بیمار - پزشک و عکس آن، دیگر رعایت نمی شود و بیمار بیشتر از جنبه مالی به یک طبیب نگاه می کند.

دکتر رستمی اضافه کرد: امروزه برخی بی اعتمادی ها بین بیمار و پزشک باعث شده که جو بی اعتمادی بین این دو عضو شکل گیرد و منجر به این شود که بیماران نتوانند مطلوب ترین خدمات درمانی را دریافت کنند.

این پزشک فوق تخصص به دیگر مشکلاتی که امروزه در جامعه پزشکی وجود دارد اشاره کرد و افزود:متعدد بودن انواع بیمه ها باعث شده بیماران نتوانند خدمات مطلوب و دلخواهی را از جامعه پزشکی دریافت دارند که این ناهماهنگی ها سبب می شود معضلات موجود در امر پزشکی هیچگاه حل نشود.

دکتر سروس رستمی که برای بازگو کردن اقدامات خیر خود چندان رغبتی نداشت، گفت: مردم باید بدانند که هر پزشکی دوست دارد به بیماران خود خدمات مطلوب و حتی رایگان ارایه دهد ولی این موضوع که حرمت ها در جامعه شکسته شده دلیلی شده که هیچگاه اقدامات خیر پزشکان دیده نشود.

در ادامه پای صحبت پزشکی که تلاش دارد بدون هیچ چشمداشتی صحبت کردن و شنیدن را به کودکانی که ناشنوا به دنیا آمده اند، برگرداند و به بیماری خاموش ناشنوایی آنها پایان دهد نشستیم.

دکتر سید بصیر هاشمی، پزشکی را تنها یک هنر می داند و بیان می کند رعایت اخلاق پزشکی امروزه به عنوان یکی از اصول حرفه ای بودن در هر صنفی می باشد که در جامعه پزشکی بسیار بر آن تاکید شده است.

رئیس مرکز کاشت حلزونی و شنوایی فارس با بیان اینکه بی اعتمادی در جامعه پزشکی امروزه به معضل تبدیل شده، گفت: این وظیفه مسئولین مربوطه نظام پزشکی و دانشگاه است که در این امر تلاش داشته باشند که بتوانیم اعتماد را به جامعه پزشکی برگردانیم و بیماران، خدماتی مطلوب دریافت دارند.

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شیراز در بخش دیگری به موضوع زیاد شدن تعداد پزشکان و منجر شدن به کم شدن زمینه کاری برای آنها اشاره داشت و افزود: نیاز است مسئولین مربوطه در خصوص این موضوع تدابیر بیشتری بیاندیشند تا مشکلات جامعه پزشکی قدری کمتر بشود.

در این میان دکتر مهران کریمی، فوق تخصص سرطان کودکان هم از جمله پزشکانی بود که نیاز بود در این گزارش معرفی شود، زیرا او هم همانند دیگر همکاران خود با اهدای بخشی از درآمد و دارایی خود، تلاش دارد در امر بیماران هموفیلی ادای دین کند.

این استاد تمام وقت دانشگاه علوم پزشکی شیراز، هدف از انجام این اقدام را وظیفه ای نسبت به بیماران دانست که او را به این سطح علمی رسانده اند و حالا تلاش دارد دین خود را به بیماران ادا کند.

این فوق تخصص فارموکولوژی عقیده دارد سوگندنامه تنها کاغذی است که پزشکان در دانشکده یاد می کنند بلکه سوگندنامه باید در رفتار و عمل افراد باشد.

دکتر مهران کریمی اخلاق پزشکی را در حفظ حرمت و احترام به بیمار دانست و افزود: در همه جای دنیا مسائل عقیدتی و دینی از جمله مواردی است که باید در هر وضعیت شغلی رعایت شود و مسئولین باید تلاش داشته باشند چنانچه پزشکی مشکلی ایجاد کند دیگر اجازه کار کردن را برای او قدری مشکل کنند.

به عقیده این پزشک فوق تخصص سرطان شناسی، لازمه پزشک شدن داشتن اخلاق و رفتار حسنه است که بیمار بتواند با پزشک خود ارتباط برقرار کند تا مشکل و بیماری وی راحت تر تشخیص داده شود.