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۱ شهریور ۱۳۹۳، ۱۵:۴۲

ساراگوسا مهاجم بوسنیایی را بر انصاریفرد ترجیح می‌دهد

ساراگوسا مهاجم بوسنیایی را بر انصاریفرد ترجیح می‌دهد

تیم فوتبال ساراگوسا اسپانیا در صورتی که نتواند با مهاجم بوسنیایی به توافق برسد مذاکراتش را با کریم انصاریفرد ادامه می‌دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، با وجود اینکه گمانه زنی‌های زیادی در سایت‌های اسپانیایی برای پیوستن کریم انصاریفرد به یکی از دو تیم ساراگوسا و اوساسونا وجود دارد این بازیکن هنوز تصمیم نهایی خود را اتخاذ نکرده و حتی اخباری درباره سفر وی به آلمان نیز به گوش می‌رسد.

آخرین خبرها از اسپانیا حاکی از آن است که باشگاه ساراگوسا انصاریفرد را به عنوان گزینه اصلی خود در نظر نگرفته و روی الدین هادزیچ بوسنیایی زوم کرده است. هادزیچ با 22 سال سن در تیم هرکولس عضویت دارد و تنها در صورتی که ساراگوسا با وی توافق نکند سراغ انصاریفرد خواهد رفت. مهاجم ایرانی بازیکن آزاد محسوب می‌شود ولی دستمزد بالایی را از ساراگوسا درخواست کرده است.

کد مطلب 2355599

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