نومانسیا هم خواهان جذب شجاعی شد/ انصاریفرد در آستانه حضور در اوساسونا

به گزارش خبرگزار مهر و به نقل از رسانه‌های خبری اسپانیا، مسعود شجاعی که این روزها مورد توجه باشگاه‌ نومانسیا هم قرار گرفته، تا اوایل هفته بعد در خصوص تیم آینده خود تصمیم نهایی را اتخاذ می‌کند.

پیشنهاد باشگاه نومانسیا به هافبک میانی تیم ملی ایران، نسبت به پیشنهاد باشگاه ساراگوسا جذابیت بیشتری دارد.

البته شجاعی به غیر از نومانسیا و ساراگوسا، از تیم‌های دسته دو انگلیسی، یونانی و اماراتی هم پیشنهاد دارد اما تمایل دارد فوتبال خود را در اسپانیا دنبال کند.

نومانسیا از تابستان گذشته در پی جذب مسعود بوده است؛ از زمانیکه این بازیکن در لاس پالماس بازی می‌کرد. البته پیشنهاد ساراگوسا هم اغواکننده است. این درحالی است که اوساسونا هم برای جذب شجاعی دعوتنامه فرستاده است.

این باشگاه پیش از این، نکونام را به خدمت گرفته و در نظر دارد کریم انصاریفرد را هم جذب کند. البته برای این کار باید سیلوا را کنار بگذارند. انصاریفرد ابتدای هفته تصمیم خود را برای پیوستن به اوساسونا گرفته و اکنون ساراگوسا هم به جمع متقاضیان پیوسته است.