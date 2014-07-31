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۱۰ مرداد ۱۳۹۳، ۱:۱۴

کریم انصاریفرد عنوان کرد:

مقصدم اروپاست و قطعا در ایران بازی نمی‌کنم/ پیشنهاد رسمی از دایی نداشتم

مقصدم اروپاست و قطعا در ایران بازی نمی‌کنم/ پیشنهاد رسمی از دایی نداشتم

مهاجم پیشین تیم فوتبال پرسپولیس و تراکتورسازی اعلام کرد قطعا در هیچ یک از تیم های داخلی بازی نخواهد کرد و به یکی از تیم هایی اروپایی خواهد پیوست.

به گزارش خبرگزاری مهر، کریم انصاریفرد مهاجم فصل گذشته تیم فوتبال تراکتورسازی که مهمان برنامه زنده "نبش جنت آباد" شبکه سوم سیما بود اعلام کرد قطعا در رقابتهای این فصل لیگ برتر با پیراهن هیچ تیمی به میدان نخواهد رفت و قصد دارد در خارج از ایران به فوتبال خود ادامه دهد.

انصاریفرد گفت: سال های گذشته هم شایعات زیادی در مورد پیشنهادهای اروپایی من مطرح شد اما خودم هیچوقت نگفته بودم پیشنهاد خارجی دارم اما اکنون به صورت صد در صد اعلام می کنم که در این فصل در لیگ ایران بازی نخواهم کرد و اگر قسمت باشد در یک تیم اروپایی بازی خواهم کرد.

مهاجم تیم ملی ایران در مورد پیشنهاد پیوستن به پرسپولیس گفت: من پیشنهاد رسمی از سوی آقای دایی نداشتم اما چند تماس از دوستان نزدیک آقای دایی داشتم.

انصاریفرد در حالی اعلام کرد که در این فصل در لیگ ایران بازی نمی کند که پیش از این گفته می شد با تراکتورسازی به توافق رسیده و برای این تیم به میدان خواهد رفت.

کد مطلب 2340875

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