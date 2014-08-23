به گزارش خبرنگار مهر، این دوره آموزشی که در قالب 10 جلسه 2 ساعته برگزار خواهد شد، از روز 27 شهریور آغاز و تا اواخر پاییز ادامه خواهد یافت.

جلسات دوره نقد ادبی روانکاوانه روزهای پنجشنبه هر هفته از ساعت 9 تا 11 برپا خواهد شد و پاینده در این جلسات، مبانی نقد ادبی برپایه آموزه‌های علم روانشناسی را تبیین خواهد کرد.

مخاطبانی که قصد حضور در جلسات این دوره را دارند، می‌توانند تا 24 شهریور برای ثبت نام در این دوره اقدام کنند.

جلسات دوره مذکور در موسسه بهاران خرد و اندیشه واقع در خیابان ولیعصر، بالاتر از خیابان زرتشت، کوچه نور بخش، پلاک 21 برگزار خواهد شد.