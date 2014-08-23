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۱ شهریور ۱۳۹۳، ۱۵:۴۸

با تدریس حسین پاینده/

دوره نقد ادبی روانکاوانه برگزار می‌شود

دوره نقد ادبی روانکاوانه برگزار می‌شود

دوره آموزشی نقد ادبی روانکاوانه با تدریس حسین پاینده در موسسه بهاران خرد و اندیشه برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره آموزشی که در قالب 10 جلسه 2 ساعته برگزار خواهد شد، از روز 27 شهریور آغاز و تا اواخر پاییز ادامه خواهد یافت.

جلسات دوره نقد ادبی روانکاوانه روزهای پنجشنبه هر هفته از ساعت 9 تا 11 برپا خواهد شد و پاینده در این جلسات، مبانی نقد ادبی برپایه آموزه‌های علم روانشناسی را تبیین خواهد کرد.

مخاطبانی که قصد حضور در جلسات این دوره را دارند، می‌توانند تا 24 شهریور برای ثبت نام در این دوره اقدام کنند.

جلسات دوره مذکور در موسسه بهاران خرد و اندیشه واقع در خیابان ولیعصر، بالاتر از خیابان زرتشت، کوچه نور بخش، پلاک 21 برگزار خواهد شد.

کد مطلب 2355654

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