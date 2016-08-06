به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اندیشگاه فرهنگی سازمان اسناد و کتابخانه ملی، با آغاز برنامه های اندیشگاه فرهنگی سازمان اسناد و کتابخانه ملی در هفته سوم مرداد، امروز شنبه ۱۶ مرداد، اولین نشست از سلسله نشست‌های «دمی با حافظ» با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین ناصر نقویان از ساعت ۱۴ تا ۱۶ برگزار می شود.

دومین نشست «راهکارهای جدید آموزش تفکر به کودکان و نوجوانان» هم فردا یکشنبه ۱۷ مرداد با سخنرانی سعید ناجی از ساعت ۱۴ تا ۱۶ برگزار می شود.

دومین نشست کارگاه مهارت «قصه‌گویی» و سومین نشست «آشنایی با فلسفه کانت» با سخنرانی مصطفی رحماندوست و شهین اعوانی هم برنامه روز دوشنبه این هفته اندیشگاه کتابخانه ملی هستند که از ساعت ۱۴ تا ۱۶ و ۱۶ تا ۱۸ برگزار می‌شوند.

نشست های سوم و چهارم سلسله‌نشست‌های «نقد ادبی روانکاوانه» با سخنرانی حسین پاینده از ساعت ۹ تا ۱۲ روز سه شنبه ۱۹ مرداد برگزار می شوند. روز سه شنبه این هفته، برنامه دیگری هم در اندیشگاه فرهنگی کتابخانه ملی برگزار می شود. این برنامه، دومین نشست از سلسله‌نشست‌های «چشم‌اندازهای معنوی و فلسفی اسلام ایرانی» است که با سخنرانی انشاالله رحمتی از ساعت ۱۶ تا ۱۸ برگزار می شود.

روز چهارشنبه ۲۰ مرداد هم دو نشست برگزار خواهد شد. اولین نشست «کارگاه مطالعات کیفی و روش ارزیابی کیفیت مطالعات» با سخنرانی حمید رواقی از ساعت ۱۴ تا ۱۷ و چهارمین نشست گفتگوی دانشجویی با عنوان «تفکر انتقادی» با سخنرانی احسان امینی از ساعت ۱۷ تا ۱۹ دو نشستی هستند که روز چهارشنبه در اندیشگاه کتابخانه ملی واقع در اتوبان شهید حقانی، مسیر غرب به شرق، بلوار کتابخانه ملی برگزار می شوند.