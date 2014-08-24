توقف طرح مرمت امیرچخماق یزد به علت گرما/ طرح بسته شدن میدان نهایی نیست

محمد مهدی شرافت به خبرنگار مهر گفت: قرارداد پروژه مشارکتی ساماندهی عمارت امیرچخماق یزد بین میراث فرهنگی استان و شهرداری بسته شده و شهرداری یزد اعتبار مناسبی نیز برای آن در نظر گرفته است. اکنون کف سازی های سنگی این میدان در حال انجام است ولی سه تا چهار ماه برای تکمیل آن زمان نیاز است.

وی درباره تاثیر تردد خودروهای سنگین از میدان این عمارت تاریخی بیان کرد: برای این کار مشاور اعلام کرده تردد خودروها تاثیری روی استحکام بنا ندارد.

داربست های مرمتی

شرافت درباره مشکل حضور مغازه های جگرفروشی در این عمارت تاریخی گفت: بخشی از مغازه های جگرکی وقفی است در طرح اجتماعی فرهنگی میدان قرار است به تدریج تعداد آنها کم شود و جای آنها را مغازه های صنایع دستی بگیرد. به اجبار نمی توان کاری کرد، منتهی اگر صنایع دستی در کنار این مغازه ها قرار بگیرد کم کم فضای عمارت فرهنگی می شود.

پروژه مشارکتی شهرداری و میراث

مدیر کل میراث فرهنگی استان یزد تصریح کرد: طرح بسته شدن میدان امیرچخماق یزد هنوز تصویب نشده است البته طرح را تهیه کرده ایم، شهرداری نیز برای آن مشاور گرفته و قرار است در کمیسیون ماده 5 بررسی شود. بنابراین بسته شدن میدان آن هم به صورت کامل هنوز تایید نهایی نشده است.

وی محل برگزاری تمام جلسات مربوط به موضوع ساماندهی میدان و عمارت امیر چخماق را در دفتر هماهنگی و مدیریت پروژه "ساماندهی مجموعه امیر چخماق و بعثت" واقع در بازارچه عمارت اعلام کرد.