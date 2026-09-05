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۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۴۴

معاون وزیر ارتباطات :

ضعف دیرینه نظام آموزشی کشور باید با نگاه فناورانه برطرف شود

ضعف دیرینه نظام آموزشی کشور باید با نگاه فناورانه برطرف شود

معاون وزیر ارتباطات با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از فناوری‌های نو در آموزش عالی گفت: یک ضعف دیرینه در سیستم‌های آموزشی کشور وجود دارد که باید با نگاه فناورانه برای رفع آن اقدام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، پاویون دولت هوشمند در سومین روز از نمایشگاه الکامپ ۲۹ میزبان مراسم امضای تفاهم‌نامه دوجانبه میان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بود.

ابوالفضل واحدی، معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و محمدمحسن صدر، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات این تفاهم‌نامه را به امضا رساندند.

موضوع این تفاهم‌نامه، همکاری مشترک در توسعه خدمات و زیرساخت‌های هوشمند و الکترونیکی در راستای توسعه آموزش عالی هوشمند عنوان شد.

واحدی امضای این تفاهم‌نامه را بسترساز تحول آموزش در وزارت علوم دانست و گفت: ما در وزارت علوم با مذاکره با سازمان فناوری اطلاعات در پی کشف ابعاد مختلف همکاری با یکدیگر برآمدیم و در نهایت مقرر شد یک تفاهم‌نامه تهیه و امضا شود.

وی با بیان اینکه امضای این تفاهم‌نامه یک آغاز است، افزود: این تفاهم‌نامه می‌تواند زمینه‌ساز اقدام‌های دیگر در زمینه توسعه زیرساخت‌های فناوری آموزشی باشد.

محمدمحسن صدر نیز ضمن تقدیر از نگاه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در استفاده از فناوری‌های نو در آموزش عالی کشور، خاطرنشان کرد: ما یک ضعف دیرینه در سیستم‌های آموزشی کشور داریم که باید از نگاه فناورانه برای رفع آن بهره‌مند شویم.

معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه امضای این تفاهم‌نامه فقط قرار نیست جنبه تزئینی داشته باشد، گفت: قرار است یک کار عملیاتی انجام شود و یک یادگاری از خود برجای بگذاریم.

وی با بیان اینکه تدوین یک برنامه جامع در آموزش کشور ضرورت دارد، خاطرنشان کرد: امیدواریم به زودی شاهد تحقق نتایج موضوعات این تفاهم‌نامه باشیم.

در ادامه نیز دو طرف اقدام به امضای تفاهم‌نامه کردند و در پایان، دکتر واحدی با اهدای یک تقدیرنامه به محمدمحسن صدر از تلاش‌ها و اقدامات رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران تقدیر شد.

کد مطلب 6937766
زهرا سیفی

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