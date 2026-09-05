به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نوت بوک چک، «اومنی بوک اولترا۱۶» و «اومنی بوک ایکس ۱۴» جزو نخستین لپ تاپ هایی هستند که با پیکربندی دوم RTX Spark N۱X که شامل سی پی یو با ۱۸ هسته و جی پی یو ۱۲۰ هسته ای بلک ولRTX هستند، ارائه می شوند. هر دو دستگاه را می توان بعدا با نسخه های سی پی یو ۲۰ هسته ای معمول و جی پی یو ۶۱۴۴ هسته ای که در دستگاه های برتری عرضه شده اند، پیکربندی کرد.

اومنی بوک اولترا۱۶ بزرگتر و عملکردمحورتر از دیگر دستگاه جدید است. گزینه‌های حافظه RAM شامل بازه ۳۲ تا ۱۲۸ گیگابایت از نوع LPDDR۵X-۹۴۰۰ است و حداکثر ظرفیت فضای ذخیره‌سازی نیز به یک درایو SSD از نوع PCIe Gen۵ NVMe با ظرفیت ۲ ترابایت می‌رسد.

اچ‌پی ادعا می‌کند برای پیکربندی برتر، تا یک پتافلاپ از عملکرد هوش مصنوعی FP۴ را ارائه می‌دهد که این لپ‌تاپ را به گزینه‌ای ایده‌آل برای مدل‌های هوش مصنوعی محلی تبدیل می‌کند. نمایشگر او ال ای دی ۱۶ اینچ این دستگاه ۲۸۸۰ در ۱۸۰۰ پیکسل وضوح و ۱۲۰ هرتز نرخ رفرش ریت دارد. این دستگاه چهار بلندگو یک وب کم پنج مگاپیکسلی IR و یک پد لمسی بازخوردی با قابلیت کنترل حرکات برای تنظیم صدا و درخشندگی دارد.

لپ تاپ کوچک تر «اومنی بوک ایکس ۱۴» همان گزینه های RTX Spark N۱X را ارائه می کند و به این ترتیب یک لپ تاپ دیگر با سی پی یو۱۸ هسته ای و پیکربندی جی پی یوRTX با ۵۱۲۰ هسته ارائه می کند. کاربرانی که نیازمند قدرت بیشتری هستند می توانند از نسخه معمول این دستگاه با سی پی یو ۲۰ هسته ای و جی پی یو با ۶۱۴۴ هسته استفاده کنند. هر دو دستگاه با RAM باظرفیت ۱۲۸ گیگابایت پشتیبانی می شوند.

نمایشگر ۱۴ اینچی او ال ای دی این دستگاه نیز وضوح ۲۸۸۰ در ۱۸۸۰ پیکسل وضوح و حداکثر ۱۲۰ هرتز نرخ رفرش ریت دارد. این مدل کوچک تر بلندگوهای کوچک تری نسبت به دستگاه اولترا دارد.

تمرکز «اومنی بوک ایکس ۱۴»بیشتر روی قابلیت حمل ونقل است . این دستگاه ۱.۷۱ کیلوگرم وزن دارد. سیستم خنک‌کننده آن شامل دو فن و دو لوله حرارتی به همراه مدیریت حرارتی مبتنی بر نور مادون سرخ است. باتری ۸۰ وات‌ساعتی این دستگاه تا ۱۵ ساعت شارژدهی دارد و همراه با یک شارژر ۱۴۰ واتی USB-C از نوع GaN عرضه می‌شود.