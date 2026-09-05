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۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۴۳

نشست وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب درباره تحولات منطقه

نشست وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب درباره تحولات منطقه

وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب برای بررسی تحولات منطقه از جمله درگیری های نظامی در حوزه خلیج فارس نشست برگزار می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، قرار است وزرای خارجه کشورهای عربی روز دوشنبه آتی در قاهره در چارچوب صد و شصت و ششمین دوره نشست های اتحادیه عرب در سطح وزرا گرد هم جمع شوند.

بر اساس این گزارش، در این نشست در خصوص تحولات منطقه از جمله مسئله فلسطین بحران های پیش روی کشورهای عربی و چالش های امنیتی رایزنی خواهد شد.

همچنین گزارش شده که در نشست مذکور در خصوص تحولات منطقه خلیج فارس و درگیری های نظامی در کنار اوضاع تنگه هرمز و بحران های سودان، لیبی، سوریه و لبنان صحبت خواهد شد.

تونس ریاست این دور از نشست وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب را بر عهده دارد.

کد مطلب 6937907

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