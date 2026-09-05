وداع مردم شاهرود با دو فعال جهادی عرصه فرهنگ و هنر

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع پیکر مصطفی واحدی، طلبه جهادگر فرهنگی و رئیس حوزه هنری شهرستان شاهرود و محمد عبادیانی، کارگردان تئاتر و کارمند دفتر هنرهای نمایشی حوزه هنری شاهرود، پیش از ظهر شنبه با حضور گسترده مردم و مسئولان برگزار شد.

این مراسم با حضور اقشار مختلف مردم قدرشناس و شهیدپرور شهرستان شاهرود، جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی و خانواده‌های داغدار، از مقابل مدرسه قلعه آغاز شد و تا فلکه مرکزی ادامه یافت.

پیکر این دو فعال عرصه فرهنگ و هنر پس از برگزاری مراسم تشییع، برای ادامه آیین خاکسپاری به وادی‌السلام شهرستان شاهرود منتقل شد.

قرائت پیام‌های تسلیت مسئولان

پیش از آغاز مراسم، پیام تسلیت نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان و جمعی از مسئولان کشوری و استانی برای حاضران قرائت شد.

مردم شهرستان شاهرود نیز با حضور گسترده در این مراسم، ضمن ادای احترام به این دو چهره فرهنگی و هنری، از سال‌ها فعالیت فرهنگی و جهادی آنان قدردانی و برای خانواده‌های داغدار آرزوی صبر و شکیبایی کردند.

جان‌باختن ۳ فعال فرهنگی در حادثه رانندگی

مصطفی واحدی، طلبه جهادگر فرهنگی و رئیس حوزه هنری شاهرود و محمد عبادیانی، از چهره‌های مطرح عرصه تئاتر کشور، روز پنجشنبه در پی وقوع حادثه رانندگی جان خود را از دست دادند.

در این حادثه، مریم‌السادات میرحسینی، نویسنده شاهرودی و کارمند دفتر آفرینش‌های هنری حوزه هنری شاهرود نیز جان باخت. پیکر وی روز جمعه در مزار باغزندان شاهرود تشییع و به خاک سپرده شد.

این حادثه تلخ همچنین یک مصدوم به نام حامد بهی از کارمندان حوزه هنری شاهرود بر جای گذاشت که همچنان در بیمارستان تحت درمان قرار دارد.

مرحومان واحدی و عبادیانی سال‌های متمادی از عمر خود را در مسیر فعالیت و خدمت در عرصه فرهنگ و هنر استان سمنان و شهرستان شاهرود سپری کردند و از چهره‌های فعال و جهادی این عرصه در شهرستان به شمار می‌رفتند.