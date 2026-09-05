حاجتی: امروز روحانیت پیشران جنگ نرم است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین میراحمدرضا حاجتی ظهر شنبه در اجلاسیه ۸۰ شهید روحانی استان چهارمحال و بختیاری و افتتاحیه دروس حوزه علمیه استان در شهرکرد با گرامیداشت یاد امام شهیدمان و شهدای والامقام خاصه شهدای روحانی با اشاره به اینکه امروز عصر حکمرانی قدرت‌ها و رهبران در محدوده فرامرزها است، اظهار کرد: بر این اساس است که امام خمینی (ره) مرجع شیعه و رهبر مسلمانان دستور قتل سلمان رشدی، تبعه انگلیس را صادر و ۱۰۰ هزار نفر به پشتیبانی ایشان، راهپیمایی کردند.

امام جمعه موقت اهواز با ذکر اینکه انقلاب اسلامی به برکت امامین انقلاب تحولات عظیمی در عالم ایجاد کرد، ادامه داد: رهبران انقلاب اسلامی در زمینه نظامی و غیرنظامی یک رهبر فوق راهبردی بودند اما متأسفانه در زمینه امام‌شناسی غفلت کردیم.

حاجتی با یادآوری اینکه به اعتراف اندیشمندان غربی، ایران رهبری همچون امامین انقلاب اسلامی به خود ندید، گفت: امام انقلاب اسلامی به شهادت رسیدند و دشمن گمان می‌کرد که کار انقلاب در زمان رهبر جوان تمام شده و ایران به هفت کشور تجزیه می‌شود.

وی ادامه داد: در دوره ۳۷ ساله زعامت امام شهیدمان، ایران اسلامی در عرصه‌های مختلف علمی و فناوری و نظامی و بسیاری از حوزه‌ها به قله‌های جهانی دست یافت؛ اگر جمهوری اسلامی و رهبری امام شهید نبود، ایران به تاریخ سپرده شده بود.

دشمن از علم و دین ایرانیان می‌ترسد

حاجتی با تأکید بر اینکه دشمن از علم و دین ایرانیان می‌ترسد، بیان کرد: دشمن فهمیده است که ایران تحت زعامت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای تبدیل به یک ابرقدرت شده و دستاوردهای نظامی و دفاعی‌مان در این جنگ، مصداق بارز این موضوع است.

این مدرس حوزه و دانشگاه یادآور شد: امروز اندیشمندان غربی لب به اعتراف گشوده و نسبت به تبدیل شدن ایران به ابرقدرت جهانی در آینده نزدیک به سردمداران خود هشدار می‌دهند.

مدرس حوزه و دانشگاه با اشاره به شکست‌های تحقیرآمیز دشمن متخاصم آمریکایی صهیونی، گفت: اندیشمندان غربی همچنین اذعان می‌کنند که تحریم‌ها علیه ایران بی‌اثر شده و پروژه فشار بر کشور برای تسلیم، مفتضحانه شکست خورده است لذا تنها راه، حمله است اما در این حملات هم متوجه شدند که ایران دست برتر را در عرصه نظامی دارد.

امام جمعه موقت اهواز با تأکید بر اینکه رسالت مبلغان و روحانیون در عصر حاضر بسیار سنگین است، تصریح کرد: آینده متعلق به جمهوری اسلامی و حزب‌الله است همچنان که امام ما چندین سال قبل فرمودند اسلام سنگرهای کلیدی جهان را فتح خواهد کرد.

اسلام سنگرهای کلیدی جهان را فتح خواهد کرد

حاجتی با تصریح اینکه ترامپ احمق با این جنگ میدان را به دست ما داد، بیان کرد: دشمن امروز میدان جنگ را از جنگ سخت به جنگ نرم تبدیل کرده و روحانیت پیشران جنگ نرم است.

امام جمعه موقت اهواز با تأکید بر اینکه اصل پیروزی‌های شیعه آغاز شده است، گفت: از سال ۱۴۰۰ به بعد اتفاقات بزرگی رخ داد که به فضل الهی همه این اتفاقات در نهایت به نفع شیعه

تمام خواهد شد.