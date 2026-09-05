به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقهای یزد، جواد محجوبی با اشاره به اجرای طرح ملی داناب در سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ اظهار کرد: این طرح با مشارکت بیش از ۶۷ هزار دانشآموز در ۳۷۳ مدرسه و ۱۴ منطقه آموزشی استان یزد برگزار شد.
وی افزود: طرح داناب بهطور ویژه برای دانشآموزان پایههای هفتم، هشتم و نهم دوره اول متوسطه طراحی شده و تلاش میکند مفاهیم مرتبط با آب، مدیریت مصرف، ضرورت حفاظت از منابع آبی و آب مجازی را با استفاده از شیوههای متنوع آموزشی و فرهنگی به دانشآموزان منتقل کند.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای یزد با اشاره به برنامههای اجراشده برای افزایش جذابیت و اثربخشی این طرح گفت: یکی از اقدامات مؤثر، برگزاری اردوی «پارک فرهنگ آب» در محل موزه آب استان بود که بستری متفاوت برای آموزش و آشنایی دانشآموزان و دبیران با موضوعات مرتبط با آب فراهم کرد.
محجوبی ادامه داد: در کنار برنامههای آموزشی، مجموعهای از فعالیتهای فرهنگی، هنری، فناورانه و مشارکتی نیز در قالب طرح داناب اجرا شد که از جمله آنها میتوان به مسابقات فرهنگی و هنری، تولید و انتشار کلیپهای آموزشی، رقابتهای الکترونیکی و حضور دانشآموزان در ایستگاههای داناب اشاره کرد.
وی از برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری در سه بخش عکاسی، نقاشی روی شیشه و طراحی بازی دیجیتال خبر داد و افزود: با توجه به شرایط و مجازی شدن مدارس، در مجموع ۷۶۸ اثر از سوی دانشآموزان به دبیرخانه طرح داناب ارسال شد که نشاندهنده استقبال قابل توجه آنان از برنامههای این طرح است.
رئیس هیئتمدیره شرکت سهامی آب منطقهای یزد خاطرنشان کرد: آثار ارسالشده توسط هیئت داوران بررسی و نفرات برتر انتخاب شدهاند و از برگزیدگان در آیین اختتامیه طرح تقدیر خواهد شد.
محجوبی در پایان با تأکید بر اهمیت آموزش و فرهنگسازی در حوزه آب گفت: طرح ملی نجات آب «داناب» با تمرکز بر آموزش دانشآموزان و تقویت نگاه مسئولانه نسبت به منابع آبی، میتواند نقش مؤثری در شکلگیری الگوی صحیح مصرف و حرکت در مسیر حفاظت از منابع آب و توسعه پایدار استان یزد داشته باشد.
نظر شما