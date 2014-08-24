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۲ شهریور ۱۳۹۳، ۸:۴۷

داستان‌خوانی چهار نویسنده جوان در چهارمین شب از شب‌های داستان

داستان‌خوانی چهار نویسنده جوان در چهارمین شب از شب‌های داستان

در چهارمین شب از چهارمین دوره شب‌های داستان برج میلاد، محسن بنی‌فاطمه، امیررضا بیگدلی، ضحی کاظمی و فلامک جنیدی داستان‌خوانی خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، از کتاب‌های محسن بنی‌فاطمه عناوین زیر را می‌توان نام برد: بازنویسی قصه‌های «کلیله و دمنه»، گزیده و تصحیح «غزلیات خواجوی کرمانی»

امیررضا بیگدلی هم مجموعه داستان‌های چند عکس کنار اسکله، آن مرد در باران آمد و آدم‌ها و دودکش‌ها را در کارنامه دارد. او برنده تندیس برنز جایزه ادبی صادق هدایت در سال 1381 و دارنده لوح تقدیر دومین جایزه ادبی اصفهان برای کتاب «آن مرد در باران آمد» در سال 1383 است.

از ضحی کاظمی نیز رمان‌های آغاز فصل سرد، کفش‌هاتو جفت کن و سین شین منتشر شده است.

فلامک جنیدی هم در سال 1391 به خاطر مجموعه داستان «جایی به نام تاماساکو» در جایزه ادبی هوشنگ گلشیری مورد تقدیر قرار گرفت.

این چهار نویسنده، سه‌شنبه چهارم شهریور 93 از ساعت 18 مهمان چهارمین شب‌ از شب‌های داستان برج میلاد خواهند بود. حضور در این برنامه رایگان است و علاقه‌مندان می‌توانند برای شرکت در داستان‌خوانی نویسندگان و مترجمان کشورمان، از یکم تا هفتم شهریور به مرکز همایش‌های برج میلاد تهران بروند.

کد مطلب 2355937

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