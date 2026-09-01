حجت الاسلام رهبر شاد: درآمد موقوفات تالش و رضوانشهر۴۳ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حمید رهبرشاد بعد از ظهر سه‌شنبه در نشست تخصصی وقف با اصحاب رسانه با تبریک هفته وحدت، هفته دولت و هفته وقف اظهار کرد: هفته وقف امسال از هفتم تا سیزدهم شهریورماه برگزار می‌شود و اداره اوقاف و امور خیریه تالش و رضوانشهر برنامه‌های متنوع فرهنگی، مذهبی و اجتماعی را در این ایام اجرا خواهد کرد.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه تالش و رضوانشهر افزود: گلباران و غبارروبی مزار شهدا، دیدار با ائمه جمعه، دیدار با خانواده‌های معظم شهدا و واقفان، به‌ویژه واقفان بیمار، برگزاری نشست‌های تخصصی با اصحاب وقف و رسانه و اجرای برنامه‌های فرهنگی و ورزشی از جمله برنامه‌های هفته وقف است.

رسانه‌ها پل ارتباطی مردم و مسئولان هستند

رهبرشاد با تأکید بر نقش رسانه‌ها در انعکاس مطالبات مردم گفت: خبرنگاران واسطه میان مردم و مسئولان هستند و بیان مشکلات و مطالبات مردم یکی از رسالت‌های مهم رسانه‌ها است.

وی با بیان اینکه از نقد منصفانه استقبال می‌کنیم، افزود: ممکن است برخی مشکلات از نگاه مسئولان پنهان بماند و انعکاس آن از سوی رسانه‌ها بتواند به اصلاح امور و ارتقای خدمت‌رسانی کمک کند.

۳۲ بقعه متبرکه تحت پوشش اوقاف تالش و رضوانشهر

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه تالش و رضوانشهر با اشاره به فعالیت این اداره در دو شهرستان گفت: ۳۲ بقعه متبرکه تحت پوشش اوقاف قرار دارد که در طول سال میزبان برنامه‌های فرهنگی، مذهبی و اجتماعی هستند.

وی افزود: در شهرستان تالش نیز ۸۲ موقوفه تحت مدیریت اداره اوقاف قرار دارد که مجموعاً دارای ۳۷۷ رقبه در بخش‌های کشاورزی، تجاری و مسکونی است.

رهبرشاد با بیان اینکه بیشترین رقبات تالش در حوزه کشاورزی قرار دارند، تصریح کرد: تلاش می‌شود با افزایش بهره‌وری این ظرفیت‌ها، درآمد موقوفات افزایش یافته و در مسیر اجرای نیت واقفان هزینه شود.

درآمد موقوفات ۴۳ درصد افزایش یافت

وی با ارائه گزارشی از عملکرد یک‌ساله اداره اوقاف گفت: از هفته وقف سال گذشته تاکنون، درآمد بقاع متبرکه حدود ۴۵ درصد و درآمد موقوفات نیز حدود ۴۳ درصد افزایش یافته است.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه تالش و رضوانشهر افزود: افزایش بهره‌وری اقتصادی موقوفات و استفاده از ظرفیت‌های کشاورزی، تجاری و مسکونی از رویکردهای اصلی اداره اوقاف برای ایجاد درآمد پایدار و تقویت منابع اجرای نیات واقفان است.

احداث باغ کیوی در اراضی موقوفه

رهبرشاد یکی از اقدامات شاخص امسال را احداث باغ کیوی در اراضی موقوفه عنوان کرد و گفت: این پروژه در زمینی به مساحت ۲۱ هزار و ۹۴۰ مترمربع اجرا شده و یک‌هزار و ۱۶۱ اصله نهال کیوی در آن کاشته شده است.

وی هزینه اجرای این پروژه را بیش از ۱۳ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: توسعه سرمایه‌گذاری در اراضی موقوفه با هدف افزایش بهره‌وری و ایجاد درآمد پایدار دنبال می‌شود.

پروژه ۱۴۵ میلیارد تومانی در موقوفه تیرکش‌بند

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه تالش و رضوانشهر همچنین از آغاز پروژه احداث ۲۹ باب واحد تجاری در موقوفه تیرکش‌بند خبر داد و گفت: این پروژه با سرمایه‌گذاری ۱۴۵ میلیارد تومان اجرا خواهد شد.

وی هدف از اجرای این طرح را افزایش بهره‌وری اقتصادی موقوفه و ایجاد درآمد پایدار عنوان کرد و افزود: این درآمدها می‌تواند زمینه اجرای برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی و عام‌المنفعه بیشتری را فراهم کند.

رهبرشاد با اشاره به جایگاه تالش در حوزه سرمایه‌گذاری موقوفات گفت: تالش از نظر تعداد پروژه‌ها و میزان سرمایه‌گذاری انجام‌شده در حوزه اقتصادی موقوفات، رتبه نخست استان گیلان را دارد.

توزیع ۵۰۰ بسته معیشتی بین نیازمندان

وی با اشاره به اقدامات اجتماعی اداره اوقاف اظهار کرد: از هفته وقف سال گذشته تاکنون ۵۰۰ بسته معیشتی در قالب طرح «قرار دوازدهم» میان خانواده‌های نیازمند توزیع شده است.

رئیس اداره اوقاف تالش و رضوانشهر ارزش هر بسته را حدود ۲ میلیون تومان اعلام کرد و گفت: در آستانه بازگشایی مدارس نیز ۲۰۰ بسته مهر تحصیلی شامل لوازم‌التحریر میان دانش‌آموزان نیازمند توزیع شده که ارزش هر بسته حدود ۸۰۰ هزار تومان بوده است.

وی همچنین از اهدای یک فقره جهیزیه کامل به ارزش حدود ۲۴۰ میلیون تومان خبر داد و افزود: حمایت از خانواده‌های کم‌برخوردار و کمک به رفع مشکلات معیشتی از کارکردهای اجتماعی وقف است.

اجرای برنامه‌های فرهنگی در ۳۲ بقعه متبرکه

رهبرشاد با اشاره به برنامه‌های فرهنگی و مذهبی بقاع متبرکه گفت: طرح‌هایی همچون «آرامش بهاری» در نوروز، «ضیافت الهی» در ماه مبارک رمضان و «بصیرت عاشورایی» در ایام محرم و صفر در بقاع متبرکه اجرا می‌شود.

وی ارائه خدمات به زائران و مسافران، اقامه نماز جماعت، برگزاری خیمه‌های معرفت، مشاوره خانواده، برنامه‌های ویژه کودکان و کلاس‌های سبک زندگی را از دیگر برنامه‌های این اماکن عنوان کرد.

رئیس اداره اوقاف تالش و رضوانشهر با اشاره به ظرفیت بقعه متبرکه بابااسماعیل تالش اظهار کرد: طی سال‌های اخیر اقدامات مختلفی برای ارتقای وضعیت فیزیکی، فرهنگی و رسانه‌ای این بقعه انجام شده و تلاش می‌شود ظرفیت گردشگری زیارتی آن نیز بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

تجلیل از یاوران وقف

وی با اشاره به برگزاری همایش «یاوران وقف» گفت: در این مراسم از واقفان، خیران، هیئت‌های مذهبی، خادمان افتخاری و افرادی که در طول سال در اجرای برنامه‌های اداره اوقاف همکاری داشته‌اند، تجلیل شد.

رهبرشاد در پایان با قدردانی از همکاری اصحاب رسانه، واقفان، خیران، گروه‌های جهادی و خادمان افتخاری تصریح کرد: توسعه ظرفیت‌های وقف نیازمند مشارکت مجموعه‌های فرهنگی و اجتماعی است و تلاش می‌کنیم با برنامه‌ریزی منسجم، ظرفیت‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی موقوفات و بقاع متبرکه تالش و رضوانشهر را بیش از گذشته فعال کنیم.