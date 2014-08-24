اکران فیلم های یاس در 22 نقطه و پارک ساحلی مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، حسین مسافر آستانه شنبه شب در آیین افتتاحیه دومین جشنواره فیلم یاس، با بیان اینکه مدیران فرهنگی و اجرایی مازندران برای برگزاری هر چه بهتر جشنواره تلاش کردند تا این جشنواره با شکوه هر چه بیشتر برگزار شود، اظهار داشت: فیلمهای این جشنواره در 22 نقطه از پارکها و نقاط ساحلی استان اکران میشود.
وی گفت: 190درخواست با ارائه اثر در بخش بینالمللی دومین جشنواره فیلم یاس حضور داشتند که این امر نشان دهنده گسترش سینمای خانگی ایران است.
وی با اشاره به اینکه برگزاری جشنواره بینالمللی فیلم یاس در مازندران اتفاق نادر و بزرگی است، بیان داشت: برگزاری این جشنواره میتواند موجب ارتقای فرهنگ و هنر مازندران شود.
مدیرعامل رسانههای تصویری کشور با اعلام اینکه مکان برگزاری این جشنواره به علاوه آن چیزی است که در جدول برنامه رسمی فیلمهای یاس برنامه ریزی شده است، اظهار داشت: فیلمهای زیادی در این جشنواره شرکت داشتند که نشان از کیفیت و اهمیت این رویداد بزرگ دارد.
مسافر آستانه با بیان این مطلب که جشنوارهها باید در خور شان سینمای خانگی دنبال شود ،بیان داشت: 190 درخواست با ارائه اثر در بخش بینالمللی دومین جشنواره فیلم یاس حضور داشتند که این امر نشان دهنده گسترش سینمای خانگی ایران است.
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