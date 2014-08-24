هشدار دادستان جدید به تضییع کنندگان محیط زیست و جنگلها

به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام رئیسی در مراسم تودیع و معارفه دادستان کل کشور اظهار داشت: حکم قاطع از بین برنده اضطراب اجتماعی و اقتصادی است. اجازه نمی دهیم افرادی در موضوعات اجتماعی و اقتصادی اخلال ایجاد کنند و با صلابت و استواری مقابل اخلال گران ایستادگی کرده و برخوردی عبرت آموز با آنها خواهیم داشت.

وی با بیان اینکه کارنامه دادستانی کشور در موضوع مبارزه با مواد مخدر درخشان است افزود: خوشبختانه دادستانی کارنامه درخشان و قابل ارائه ای در حوزه مواد مخدر دارد و برخوردهای قاطع و جانانه ای در این حوزه انجام شده است. اتاق های فکر مبارزه با مواد مخدر از جمله ستاد مبارزه با مواد مخدر باید دقت کند چه اقداماتی انجام شده است. مبارزه با مواد مخدر یک بسته جامع است و همه اعضای ستاد باید اعلام کنند چه اقداماتی را در این باره انجام می دهند. در دوره جدید دادستانی کشور با همان قاطعیت به موضوع مواد مخدر پرداخته می شود.

دادستان کل کشور با بیان اینکه بارها مسئله محیط زیست و جنگل ها در جلسه مسئولان عالی قضایی مورد بررسی قرار گرفت اظهار داشت: از جایگاه دادستان کل کشور برای احقاق حقوق عامه با تضییع کنندگان محیط زیست و جنگل ها برخورد می شود.

وی به موضوع فضای مجازی اشاره و تاکید کرد: یکی از مصداق های تضییع حقوق عامه آزاد گذاشتن برخی سایت های فضای مجازی است که با اخلاق در تضاد است.

وی با تاکید بر موضوع امنیت اجتماعی اظهار داشت: رهبری در حکم رئیس قوه قضاییه به موضوع امنیت اجتماعی توجه ویژه داشتند و این موضوع اعم از حوزه اقتصادی و اجتماعی است.

وی در پایان با اعلام اینکه دوره جدید دوره شکوفایی قوه قضاییه است تاکید کرد: از انتصاب آقای اژه ای به سمت معاون اول قوه قضاییه تشکر می کنم.