شکست مذاکره دولت پاکستان با مخالفان/ تصمیم مشرف برای احیای حزب مسلم لیگ

به گزارش خبرگزاری مهر، نیشن با اشاره به شکست دور سوم مذاکره دولت پاکستان با مخالفان گزارش داد که رهبر حزب تحریک انصاف در جمع حامیانش بار دیگر خواستار کناره گیری نواز شریف به مدت یک ماه از قدرت به منظور بررسی موضوع تقلب در انتخابات شده است.



وی با تاکید بر اینکه حزب تحریک انصاف خواستار تحقیقات شفاف درباره تقلب در انتخابات پاکستان است، تنها راه خروج از بن بست کنونی را استعفای نخست وزیر عنوان کرد و گفت کمیسیون قضایی در این مدت روند رسیدگی به شکایت انتخاباتی مربوط به انتخابات سال 2013 را تکمیل می کند.



عمران خان با اشاره به اینکه شریف با تقلب به قدرت رسیده است، گفت کسانی که حسنی مبارک را در میدان التحریر برکنار کردند، شریف را در میان آزادی عزل خواهند کرد.



این اظهارات درحالیست که پارلمان پاکستان در بیانیه‌ ای با اشاره به حمایت همه اعضای پارلمان از نواز شریف سرنگونی دولت از روشهای غیر قانونی و غیر دموکراتیک را غیر قابل پذیرش خوانده است.



در همین رابطه نواز شریف نخست وزیر پاکستان تاکید کرده که محاصره ساختمان پارلمان توسط مخالفان تهدیدی برای دولت وی نبوده و هرگز استعفا نمی دهد.



رسانه های پاکستان همچنین از تصمیم پرویز مشرف دیکتاتور سابق این کشور و دهمین رئیس‌ جمهور پاکستان برای احیای حزب مسلم لیگ خبر دادند.



تظاهرات ضد دولتی در پاکستان با هدف آغاز اصلاحات انتخاباتی و انتصاب یک دولت موقت برای برگزاری انتخاباتی جدید انجام می شود زیرا در این انتخابات حزب تحریک انصاف پاکستان توانسته 34 کرسی را در مجمع ملی 342 عضوی این کشور از آن خود کند و به سومین گروه بزرگ در مجلس عوام این پارلمان تبدیل شود.



با بالاگرفتن تنش های داخلی در پاکستان، عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف، خود را نخست وزیر بعدی پاکستان معرفی کرده و از توقف تظاهرات ضد دولتی تنها در صورت استعفای نواز شریف خبر داده است.



این اظهارات درحالیست که روزنامه نیوز از طرح چهار ماده ای دولت پاکستان برای پایان تظاهرات در اسلام آباد و تصمیم دولت برای مذاکره با عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف خبر داده است.