نمایشگاه خرابکاری صنعتی با حضور صالحی افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، در دومین روز از هفته دولت نمایشگاه خرابکاری صنعتی در عرصه هسته ای با حضور علی اکبر صالحی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی در این سازمان افتتاح شد.

بر اساس این گزارش، نمایشگاه خرابکاری صنعتی، دستاوردهای معاونت امنیت و حفاظت هسته‌ای را در زمینه خرابکاری هایی که در خصوص تجهیزات هسته ای از سوی بیگانگان روی داده، به نمایش گذاشته است که تمامی این خرابکاری ها از سوی وزارت اطلاعات و معاونت امنیت حفاظت هسته‌ای خنثی شده است.

این نمایشگاه تا 3 ماه برقرار است و ارگان های دیگر نظیر وزارت دفاع، وزارت خارجه و... قرار است از این نمایشگاه بازدید داشته باشند تا با این دستاوردها و نحوه فعالیت در این خصوص آشنا شوند.

همچنین قرار است امروز نمایشگاه تخصصی انرژی هسته ای نیز در سازمان انرژی اتمی با حضور صالحی افتتاح شود.

رئیس سازمان انرژی اتمی امروز تفاهم همکاری با سازمان مدیریت صنعتی و همچنین یک تفاهم همکاری دیگر با معاون وزیر بهداشت برای تولید سانتریفیوژها را نیز امضا خواهد کرد.