یک تیم خرابکاری در تأسیسات فردو منهدم شد/جزئیات

به گزارش خبرگزاری مهر، یک تیم خرابکاری که در تلاش برای خرابکاری در تأسیسات فردو بودند توسط اطلاعات سپاه منهدم شد.

جزئیات بیشتری از نحوه شناسایی و دستگیری این شبکه تروریستی به شرح زیر است:

شبکه‌ای که قصد خرابکاری در تأسیسات هسته‌ای فرود داشت، دستگیر می‌شود، خبر کوتاه، اما ابعاد این دستگیری بسیار پیچیده بود. شبکه‌ای که توسط سربازان گمنام امام زمان در اطلاعات سپاه زیر ضربه می‌رود و افراد آن دستگیر می‌شوند، رژیم صهیونیستی سال‌ها به دنبال خرابکاری در تأسیسات هسته‌ای فردو به عنوان یکی از مهم‌ترین تأسیسات هسته‌ای ایران بود که البته تاکنون موفق نشده بود. افسران رژیم صهیونیستی تلاش می‌کنند در یک روش جدید به یکی از کارمندان قسمت IR6 این مجموعه نزدیک شوند. برای این کار در شناسایی خود یکی از همسایگان این کارمند را جذب کرده و با دادن پول نقد و خریدن لپ تاپ، توکن و موبایل در مدت کوتاهی نحوه ارتباط‌گیری امر را به این فرد آموزش می‌دهند. سپس به کارمند تأسیسات جهت جمع‌آوری اطلاعات نزدیک می‌شود، تمامی دستمزدها به صورت نقد و ارز دیجیتال رد و بدل می‌شود تا مسیر شناسایی نشود.

افسر جاسوسی رژیم صهیونیستی ابتدا با پوشش یک شرکت هنگ‌کنگی و با کمک فرد واسط با کارمند فردو ارتباط می‌گیرد، در این ارتباط سفارش نرم‌افزاری می‌دهد و مرحله به مرحله در طرح‌های مختلف به این مسئول نزدیک‌تر می‌شود، حالا فرد کارمند از هویت واقعی افسر جاسوسی با خبر شده و با او همکاری می‌کند. اما تمامی مراحل در تور اطلاعات سربازان گمنام سپاه قرار داشت تا به سر شبکه اصلی برسند، فرماندهی سپاه هسته‌ای با همکاری فرماندهی ضدجاسوسی اطلاعات سپاه توانست مانع یکی از خرابکاری‌های بزرگ در تأسیسات هسته‌ای فردو شود، شبکه تلاش کرد قبل از تعطیلات نوروز اقدام خود را عملی کند تا دل افکار عمومی را خالی کند؛ جزئیات تکمیلی این شبکه تروریستی به زودی منتشر خواهد شد.