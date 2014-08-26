سرمربی تیم فوتبال اتلتیکو مادرید هشت جلسه محروم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دیه‎گو سیمئونه در بازی برگشت سوپر جام فوتبال اسپانیا مقابل رئال مادرید از سوی داور مسابقه کارت قرمز دریافت کرد. وی به داور معترض شده بود که چرا با تاخیر به "خوانفران تورس" اجازه ورود به زمین را داده است.

این مربی آرژانتینی سپس دست خود را بر روی سر داور چهارم مسابقه گذاشت و وی را هل داد که این امر برای این مربی محرومیتی هشت هفته ای در پی داشته است.

بر پایه گزارش ساکرنت، سیمئونه دو جلسه به خاطر اعتراض شدید خود محروم شده، چهار جلسه به دلیل زدن ضربه به داور، یک جلسه به خاطر مسخره کردن و یک جلسه هم به خاطر تماشای بازی از روی سکو در نیمه دوم.

مربی آرژانتینی اتلتیکو مادرید همچنین 4 هزار و 805 یورو جریمه شده ضمن اینکه باشگاه اتلتیکو هم باید 2800 یورو جریمه بپردازد.