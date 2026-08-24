به گزارش خبرنگار مهر، حسین افشین پیش از ظهر دوشنبه در نشست شورای توسعه و برنامهریزی استان کردستان در سنندج اظهار کرد: هدف معاونت علمی در دوره جدید، عبور از حمایتهای پراکنده و حرکت به سمت ایجاد زنجیرههای کامل فناوری، نوآوری، تولید و بازار است.
وی با اشاره به بازدیدهای انجامشده از ظرفیتهای علمی و فناورانه استان افزود: کردستان از ظرفیتهای قابل توجهی در دانشگاهها، پارک علم و فناوری و شرکتهای دانشبنیان برخوردار است و پیگیری جدی مسئولان استانی و دانشگاهی برای استفاده از این ظرفیتها قابل تقدیر است.
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور ادامه داد: در سالهای گذشته بخش مهمی از سیاستهای حمایتی بر ایجاد زیرساخت، شرکت دانشبنیان و تولید محصول متمرکز بود، اما اکنون مسئله اصلی، تبدیل فناوری به نوآوری و سپس ایجاد قابلیت تکرارپذیر در تولید و بازار است.
افشین توضیح داد: فناوری زمانی به نوآوری تبدیل میشود که بتواند به خلق ثروت یا ایجاد یک اثر اجتماعی و اقتصادی منجر شود و یک نوآوری زمانی ارزش پایدار دارد که قابلیت تکرار داشته باشد.
حمایت از زنجیرههای کامل به جای پروژههای منفرد
وی با بیان اینکه اجزای مختلف زیستبوم فناوری باید در کنار یکدیگر قرار گیرند، گفت: دانشگاه، پارک علم و فناوری، مراکز رشد، شتابدهندهها، مراکز نوآوری، صندوقها، بخش خصوصی، صنعت و بازار باید مانند چرخدندههای یک مجموعه واحد عمل کنند.
معاون علمی رئیسجمهور افزود: در رویکرد جدید، قرار نیست صرفاً به هر دانشگاه یا مجموعهای برای اجرای یک پروژه جداگانه اعتبار اختصاص یابد، بلکه ابتدا باید زنجیرهای که در یک استان ظرفیت شکلگیری دارد مشخص شود و سپس حمایتها در همان زنجیره متمرکز شود.
افشین تأکید کرد: اگر کشاورزی به عنوان یک زنجیره انتخاب شود، حمایت فقط محدود به رشتههای کشاورزی نخواهد بود و حوزههایی مانند هوشمندسازی، تجهیزات، فناوری اطلاعات و سایر رشتههای مرتبط نیز در این زنجیره قرار میگیرند.
وی خاطرنشان کرد: معاونت علمی از استانها انتظار دارد یک یا دو مزیت اصلی خود را مشخص کنند تا حمایتهای زیرساختی، تجهیزاتی و فناورانه بر اساس همان مزیتها انجام شود.
کردستان باید تعداد شرکتهای دانشبنیان خود را افزایش دهد
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور با اشاره به وضعیت شرکتهای دانشبنیان کردستان اظهار کرد: در آمار ارائهشده، ۶۳ شرکت دانشبنیان در استان وجود دارد که از این تعداد در فرایند بررسی اخیر، ۳۷ شرکت برای حضور و پیگیری مسائل خود اعلام آمادگی کردند.
وی افزود: تعدادی از شرکتها نیز پاسخگوی تماسها نبودهاند و این موضوع باید در داخل استان آسیبشناسی شود؛ چراکه هدف معاونت علمی این است که مسائل شرکتها را مستقیماً شناسایی و برای رفع آنها اقدام کند.
افشین با اشاره به سهم جمعیتی کردستان از کشور گفت: جمعیت استان حدود ۲ درصد جمعیت کشور است و با توجه به این سهم، انتظار میرود تعداد شرکتهای دانشبنیان استان نیز به میانگین متناسب با سهم جمعیتی نزدیک شود.
وی اضافه کرد: در حال حاضر فاصله قابل توجهی میان وضعیت موجود و ظرفیت مورد انتظار وجود دارد و افزایش تعداد شرکتهای دانشبنیان باید به یکی از شاخصهای مهم عملکرد استان تبدیل شود.
پرداخت ۱۷۰ میلیارد تومان تسهیلات به شرکتهای کردستان
معاون علمی رئیسجمهور با اشاره به حمایتهای انجامشده از شرکتهای فناور استان گفت: در همین سفر و طی فرایندهای اخیر، نزدیک به ۱۷۰ میلیارد تومان تسهیلات برای شرکتهای استان مصوب شده است.
افشین افزود: بخشی از این حمایتها با هدف کاهش بروکراسی و تسریع در رسیدگی به مسائل شرکتها انجام شده و تلاش شده است فرایندها به جای متمرکز شدن در تهران، در داخل استان دنبال شود.
وی تأکید کرد: اگر صندوق پژوهش و فناوری استان فعال باشد، معاونت علمی آمادگی دارد اعتبار لازم را در اختیار آن قرار دهد تا ارزیابی و پرداخت حمایتها با سرعت بیشتری در داخل استان انجام شود.
معاون علمی رئیسجمهور تصریح کرد: میزان حمایتها به میزان تحقق تعهدات استان بستگی دارد و باید مشخص باشد که اعتبارات اختصاصیافته چه نتیجهای در توسعه شرکتهای دانشبنیان داشته است.
حمایت از شرکتهای خلاق و توسعه زیرساختهای فناورانه
وی همچنین از پیشبینی حمایت برای شرکتهای خلاق خبر داد و گفت: برای فعالتر شدن این بخش، حمایت بلاعوض در نظر گرفته شده و شرکتهای خلاق نیز میتوانند از این ظرفیت استفاده کنند.
افشین تأکید کرد: استفاده از حمایتها محدود به شرکتهای وابسته به دانشگاههای دولتی نیست و هر مجموعهای که ایده و ظرفیت مناسبی داشته باشد، میتواند از مسیر پارک علم و فناوری وارد زیستبوم فناوری استان شود.
وی درباره توسعه زیرساختها نیز گفت: معاونت علمی در زمینه ساختوساز به شکل مستقیم ورود نمیکند، اما در صورت وجود زیرساخت مناسب، امکان حمایت تجهیزاتی وجود دارد.
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور با اشاره به ظرفیت ایجاد زیرساخت کارگاهی در استان گفت: در صورت فراهم شدن شرایط، میتوان برای ایجاد مرکز نوآوری کارگاهی در کردستان حمایت لازم را انجام داد.
افشین افزود: این مرکز باید به صورت هیئتامنایی و با سازوکار مشخص اداره شود و زیرساخت آن در اختیار مجموعهای قرار گیرد که بتواند به شکل عمومی به شرکتهای دانشبنیان و فناور استان خدمات ارائه دهد.
وی ادامه داد: هدف این است که زیرساخت ایجادشده تنها در اختیار یک مجموعه یا شرکت قرار نگیرد و شرکتهای دانشبنیان مختلف بتوانند از ظرفیت آن استفاده کنند.
حمایت از ایجاد اتاق تمیز مشترک در کردستان
افشین همچنین از حمایت معاونت علمی برای تجهیز یک اتاق تمیز در استان خبر داد و گفت: توافق اولیه برای حمایت از تجهیز اتاق تمیز دانشگاه علوم پزشکی انجام شده است.
وی افزود: این زیرساخت باید به عنوان یک ظرفیت مشترک استانی مورد استفاده قرار گیرد تا شرکتهای دانشبنیان و دانشگاههای مختلف بتوانند از آن بهره ببرند.
معاون علمی رئیسجمهور تأکید کرد: محل ایجاد این زیرساخت باید از نظر فنی قابلیت تبدیل شدن به اتاق تمیز مطابق استانداردهای مربوطه را داشته باشد و معاونت علمی در بخش تجهیز آن حمایت خواهد کرد.
افشین در پایان با تأکید بر ضرورت تعیین مزیتهای اصلی کردستان گفت: حمایتهای آینده باید بر اساس زنجیرههای مشخص و قابل ارزیابی انجام شود و هر طرح نیز باید خروجی و شاخص عملکرد مشخصی داشته باشد تا بتوان میزان اثرگذاری سرمایهگذاریهای علمی و فناورانه در استان را سنجید.
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