به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ملانوری شمسی ظهر دوشنبه در نخستین روز از هفته دولت و در آیین عطرافشانی و غبارروبی مزار شهدا ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، اظهار : تاریخ گواه است که هر کجا در شناخت زمان و موقعیت دچار غفلت شدیم خسرات ایجاد شد و اگر در بزنگاه‌های تاریخی، خواص و آحاد جامعه از بصیرت لازم برخوردار بودند بسیاری از وقایع تلخ رقم نمی‌خورد.

وی رمز پیروزی ملت ایران در برابر دشمنان قسم‌خورده‌ای چون آمریکا و رژیم صهیونیستی را همین هوشمندی دانست و افزود: اگر ملت ایران نسبت به موقعیت کشور آگاهی نداشت در برابر تجهیزات پیشرفته دشمنان به زانو در می‌آمد اما امروز به پشتوانه همین بصیرت تمامی تهدیدات نظامی، سایبری، اقتصادی و جنگ‌های شناختی دشمن را ناکام گذاشته است.

استاندار همدان با تاکید بر ضرورت دقت در حکمرانی خطاب به مدیران دستگاه‌های اجرایی گفت: در شرایطی که به «جهاد تبیین» نیاز مبرم داریم نباید با سخنان یا اقدامات نسنجیده دچار «خودزنی» شویم.

وی با بیان اینکه بزرگترین سرمایه کشور زمان است، تصریح کرد: هرگونه تاخیر در ارائه خدمات هدر دادن این سرمایه گران‌بها است لذا مدیران باید با بازخوانی مداوم عملکرد خود پاسخگوی خون شهدا در پیشگاه مردم باشند.

ملانوری شمسی با اشاره به شعار امسال هفته دولت تحت عنوان «دولت پای کار مردم؛ روایت دفاع و سازندگی» بر لزوم تبیین دستاوردهای یک‌ساله تاکید کرد و افزود: انتقاد و نارضایتی زمانی شکل می‌گیرد که مردم احساس کنند مسئولان از دغدغه‌های آنها فاصله گرفته‌اند.

وی با انتقاد از کمرنگ شدن حضور برخی مدیران در مساجد بر ضرورت تقویت ارتباط چهره‌به‌چهره با مردم تاکید کرد و گفت: مدیران باید با حضور در رسانه‌ها، مجامع عمومی و مساجد روایتگر صادق تلاش‌های دولت باشند و جایگاه‌های مدیریتی امانتی موقت و الهی است و فرصت خدمت به اقشار آسیب‌پذیر، سالمندان و نیازمندان بهترین راه برای کسب رضایت خداوند و جبران کاستی‌ها است.

استاندار همدان با اشاره به پیشرفت‌های استان در حوزه‌های عمرانی و اقتصادی، خاطرنشان کرد: در هفته دولت امسال پروژه‌هایی که سال‌ها معطل مانده بودند، به بهره‌برداری می‌رسند.

وی همچنین با اشاره به تقارن هفته دولت با ایام گرامیداشت روز همدان و زادروز بوعلی‌سینا این مناسبت‌ها را فرصتی برای تکریم جامعه پزشکی و تبرک جستن از مزار علما و شهدا برای آغاز دوره‌ای جدید از خدمت جهادی دانست.

ملانوری شمسی در پایان با یادآوری خدمات مدیران پاک‌دست استان همچون مرحوم «بابایی‌راغب» از مدیران اجرایی خواست تا با روحیه جهادی و حضور میدانی، برای رفع مشکلات مردم تا آخرین روز مسئولیت از هیچ تلاشی دریغ نکنند.