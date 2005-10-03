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۱۱ مهر ۱۳۸۴، ۱۰:۵۵

عصر امروز و از سوي مؤسسه پژوهشي ميراث مكتوب:

نشست بررسي كتـاب "جامع الافكار و ناقد الانظار" برگزار مي شود

در ادامه سلسله نشستهاي علمي، پژوهشي و نقد و بررسي كتاب مركز پژوهشي ميراث مكتوب، سي و پنجمين نشست تحت عنوان نقد و بررسي كتـاب جامع الافكار و ناقدالانظار ، تأليف ملا مهدي نراقي با تصحيح مجــيد هادي زاده برگزار مي شود.

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، در نشست نقد و بررسي كتـاب جامع الافكار و ناقد الانظار ملامهدي نراقي، دكتر نجفقلي حبيبي، دكتر احمد عابدي، علي صدرايي خويي، حسن سيد عرب و مجيد هادي زاده سخنراني خواهند داشت.

اين نشست ساعت 17 امروز در مؤسسه پژوهشي ميراث مكتوب ، واقع در خيابان انقلاب ، بين ابوريحان و دانشگاه ، ساختمان فروردين طبقه دوم برگزار مي شود.

ملا محمد مهدى نراقى، عارف و مجتهد، در سال 1128ق در نراق متولد شد. در حدود شانزده سالگى براى تكميل مراتب علمى و تخصصى در علوم و فنون اسلامى به اصفهان رهسپار شد و در حوزه علميه آن شهر از بزرگان از فقها و فلاسفه ‏اش استفاده كرد.  

وي با علوم اسلامى همچون فقه، اصول فقه، كلام، فلسفه، حساب، هندسه و نجوم آشنايي داشت. نراقي در اصفهان علاوه بر تحصيل و تدريس و تحقيق به تبليغ و ارشاد مردم نيز همت گماشته و حتى با يادگيرى خط و زبان عبرى و لاتين نزد عالمان يهودى، با رهبران مذهبى اقليتها وارد بحث و مناظره ‏شده و از متن كتابهاى مذهبى آنان مطالبى را بر حقانيت رسالت پيامبر اسلام (ص) نقل و ترجمه مى‏كرد.  اين عالم ربانى پس از سالها تحقيق و تدريس و ارشاد و خدمت به مردم در روز شنبه 18 شعبان 1209 در سن هشتاد و يك سالگى در شهر كاشان به ديار ابدى شتافت ، پيكر وي در نجف اشرف به خاك سپرده شده است.

برخي از آثار ملا نراقي عبارتند از : انيس الحجاج، التحفة الرضوية، كنز الامور فى بعض الآداب الشرعية، معتمد الشيعه فى احكام الشريعه، تنقيح الاصول، انيس الحكماء، الكلمات الوجيزة فى الحكمة.

کد مطلب 235935

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