نشست بررسي كتـاب "جامع الافكار و ناقد الانظار" برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، در نشست نقد و بررسي كتـاب جامع الافكار و ناقد الانظار ملامهدي نراقي، دكتر نجفقلي حبيبي، دكتر احمد عابدي، علي صدرايي خويي، حسن سيد عرب و مجيد هادي زاده سخنراني خواهند داشت.

اين نشست ساعت 17 امروز در مؤسسه پژوهشي ميراث مكتوب ، واقع در خيابان انقلاب ، بين ابوريحان و دانشگاه ، ساختمان فروردين طبقه دوم برگزار مي شود.

ملا محمد مهدى نراقى، عارف و مجتهد، در سال 1128ق در نراق متولد شد. در حدود شانزده سالگى براى تكميل مراتب علمى و تخصصى در علوم و فنون اسلامى به اصفهان رهسپار شد و در حوزه علميه آن شهر از بزرگان از فقها و فلاسفه ‏اش استفاده كرد.

وي با علوم اسلامى همچون فقه، اصول فقه، كلام، فلسفه، حساب، هندسه و نجوم آشنايي داشت. نراقي در اصفهان علاوه بر تحصيل و تدريس و تحقيق به تبليغ و ارشاد مردم نيز همت گماشته و حتى با يادگيرى خط و زبان عبرى و لاتين نزد عالمان يهودى، با رهبران مذهبى اقليتها وارد بحث و مناظره ‏شده و از متن كتابهاى مذهبى آنان مطالبى را بر حقانيت رسالت پيامبر اسلام (ص) نقل و ترجمه مى‏كرد. اين عالم ربانى پس از سالها تحقيق و تدريس و ارشاد و خدمت به مردم در روز شنبه 18 شعبان 1209 در سن هشتاد و يك سالگى در شهر كاشان به ديار ابدى شتافت ، پيكر وي در نجف اشرف به خاك سپرده شده است.

برخي از آثار ملا نراقي عبارتند از : انيس الحجاج، التحفة الرضوية، كنز الامور فى بعض الآداب الشرعية، معتمد الشيعه فى احكام الشريعه، تنقيح الاصول، انيس الحكماء، الكلمات الوجيزة فى الحكمة.