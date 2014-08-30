به گزارش خبرنگار مهر، یک پرنده کوچک رادار گریز رژیم صهیونیستی که پیشرفته ترین فناوری پنهان کاری و نامرئی بودن و رادارگریز بودن در تمام اجزای آن به کار گرفته شده بود با سطح مقطع راداری بسیار کوچک به محض ورود و عبور از مرز این پرنده در رصد و رهگیری سیستم هوایی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت و منهدم شد.
حشمت الله فلاحت پیشه استاد دانشگاه و رئیس سابق کمیته روابط خارجی مجلس هفتم و هشتم شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری مهر در پاسخ به این پرسش که "جاسوسی پهپاد اسرائیلی در مقطع کنونی مذاکرات هسته ای ایران و 1+5 حاوی چه پیامی است؟" گفت: مسئله پهپاد را نباید به هر مسئله ای ارتباط داد.
این استاد دانشگاه افزود: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی تلاش بسیاری کرد تا ایران و غرب را وارد یک جنگ تحمیلی کند اما موفق نشد و هم اکنون نیز به دنبال تحریک یک جنگ نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران است و به طور مشخص تلاش می کند تا در مسیر مذاکرات هسته ای مانع تراشی کند.
رئیس سابق کمیته روابط خارجی مجلس هفتم و هشتم شورای اسلامی گفت: نتانیاهو در جنگ غزه تحقیر شد و نه تنها به اهداف اولیه خود نرسید بلکه شروط حماس را نیز پذیرفت. بنابراین رژیم صهیونیستی سعی می کند تا 1+5 و مسیر دیپلماسی را دچار انقطاع کند اما در این مسیر موفق نبوده است.
وی در پاسخ به این پرسش که "آیا این موضوع تاثیری بر مذاکرات هسته ای ایران و 1+5 دارد یا خیر؟" گفت: اسرائیل به دنبال سیاست انحراف از دیپلماسی بوده است و سقوط پهپاد موضع ایران را در این مسیر تقویت می کند.
حشمت الله فلاحت پیشه در پاسخ به این پرسش که " آیا ارتباطی میان اقدام رژیم صهیونیستی و کشورهای غربی در مقطع کنونی مذاکرات وجود دارد یا خیر؟" گفت: اسرائیل بدون اطلاع آمریکا اقداماتی از این قبیل را انجام نمی دهد و مطمئنا ایالات متحده از این اقدام مطلع بوده است.
وی با اشاره به افزایش انزوای صهیونیست ها در پی حمله به نوار غزه گفت: رژیم صهیونیستی مجبور است به نیروهای خود حالت آماده باش دهد و ایران در قالب قلمروی خود پاسخ پشیمان کننده ای را به این رژیم می دهد.
فلاحت پیشه در گفتگو مهر:
جاسوسی صهیونیستها از نطنز تلاش برای انقطاع در مسیر مذاکرات هسته ای است/ تقویت موضع ایران پس از سقوط پهپاد
یک استاد دانشگاه با اشاره به حقارت نتانیاهو در جنگ غزه تاکید کرد که رژیم صهیونیستی در پی انقطاع در مسیر مذاکرات هسته ای است.
به گزارش خبرنگار مهر، یک پرنده کوچک رادار گریز رژیم صهیونیستی که پیشرفته ترین فناوری پنهان کاری و نامرئی بودن و رادارگریز بودن در تمام اجزای آن به کار گرفته شده بود با سطح مقطع راداری بسیار کوچک به محض ورود و عبور از مرز این پرنده در رصد و رهگیری سیستم هوایی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت و منهدم شد.
نظر شما