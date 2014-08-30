به گزارش خبرنگار مهر، یک پرنده کوچک رادار گریز رژیم صهیونیستی که پیشرفته ترین فناوری پنهان کاری و نامرئی بودن و رادارگریز بودن در تمام اجزای آن به کار گرفته شده بود با سطح مقطع راداری بسیار کوچک به محض ورود و عبور از مرز این پرنده در رصد و رهگیری سیستم هوایی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت و منهدم شد.



حشمت الله فلاحت پیشه استاد دانشگاه و رئیس سابق کمیته روابط خارجی مجلس هفتم و هشتم شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری مهر در پاسخ به این پرسش که "جاسوسی پهپاد اسرائیلی در مقطع کنونی مذاکرات هسته ای ایران و 1+5 حاوی چه پیامی است؟" گفت: مسئله پهپاد را نباید به هر مسئله ای ارتباط داد.



این استاد دانشگاه افزود: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی تلاش بسیاری کرد تا ایران و غرب را وارد یک جنگ تحمیلی کند اما موفق نشد و هم اکنون نیز به دنبال تحریک یک جنگ نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران است و به طور مشخص تلاش می کند تا در مسیر مذاکرات هسته ای مانع تراشی کند.



رئیس سابق کمیته روابط خارجی مجلس هفتم و هشتم شورای اسلامی گفت: نتانیاهو در جنگ غزه تحقیر شد و نه تنها به اهداف اولیه خود نرسید بلکه شروط حماس را نیز پذیرفت. بنابراین رژیم صهیونیستی سعی می کند تا 1+5 و مسیر دیپلماسی را دچار انقطاع کند اما در این مسیر موفق نبوده است.



وی در پاسخ به این پرسش که "آیا این موضوع تاثیری بر مذاکرات هسته ای ایران و 1+5 دارد یا خیر؟" گفت: اسرائیل به دنبال سیاست انحراف از دیپلماسی بوده است و سقوط پهپاد موضع ایران را در این مسیر تقویت می کند.



حشمت الله فلاحت پیشه در پاسخ به این پرسش که " آیا ارتباطی میان اقدام رژیم صهیونیستی و کشورهای غربی در مقطع کنونی مذاکرات وجود دارد یا خیر؟" گفت: اسرائیل بدون اطلاع آمریکا اقداماتی از این قبیل را انجام نمی دهد و مطمئنا ایالات متحده از این اقدام مطلع بوده است.



وی با اشاره به افزایش انزوای صهیونیست ها در پی حمله به نوار غزه گفت: رژیم صهیونیستی مجبور است به نیروهای خود حالت آماده باش دهد و ایران در قالب قلمروی خود پاسخ پشیمان کننده ای را به این رژیم می دهد.