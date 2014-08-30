در دهه کرامت به دغدغه های دختران پایتخت پرداخته می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نرگس معدنی پور گفت: بررسی های ما در زمان انتخاب روز دختران نشان می داد که موضوع دختران و دغدغه ها و مسائل آن ها، به عنوان کسانی که نقش مهمی در آینده خانواده و جامعه برعهده دارند، مورد توجه قرار نمی گیرد و بیشتر دغدغه ها به حوزه کلان زنان معطوف است.

معدنی پور با تاکید بر اینکه دهه کرامت فرصت بسیار مناسبی است که در آن فرهنگ خودباوري، حيا و ايجاد زمينه براي گسترش مشاركت دختران در سطح محلات گسترش یابد، افزود: نکته ای که باید آن را خاطر نشان کنیم آن است که به پيشنهاد شهرداري تهران به منظور ارج نهادن به كرامت دختران و الگوسازي از مقام والاي حضرت معصومه(س) در سال1384 درخواست ثبت روز ملي دختران در تقويم كشور به مناسبت سالروز ميلاد حضرت معصومه(س) به شوراي عالي فرهنگي كشور پيشنهاد شد و به تصويب رسيد.

مدیر کل امور بانوان شهرداری تهران در ادامه خاطرنشان کرد: زمانی که اين مناسبت با عنوان «ملي» ثبت شد این فرصت ایجاد شد که موضوع دختران، به صورت ویژه و تخصصی در دستورکار قرار گیرد و به مشکلات، نیازها و مسائل آن ها در حوزه های مختلف کیفیت زندگی، بهداشت روان، تحرک و شادابی، اوقات فراغت و تفریحات سالم، تغذیه و سلامت جسمی، نیازهای فرهنگی و .... و نیز راهکارهای بهبود وضعیت و تکریم آن ها در جامعه توجه شود.

وی تصریح کرد: مشکلاتی چون مسائل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در حوزه‌های معیشتی، عاطفی، محدودیت‌های اجتماعی و گاهی برخورد نامناسب اطرافیان به دلیل فقدان آموزش و مهارت کافی در روابط اجتماعی و ورود به عرصه اقتصادی از موضوعاتی است که دختران در جامعه امروز با آن مواجه هستند و روز دختران و برپایی جشن های کرامت فرصتی است تا با طرح این مسائل راهکارهای تبیین شده ای جلوی پای دختران نوجوان و جوان قرار گیرد.

نامگذاری روز دختران فرصتی برای الگوبرداری از اهل بیت است

معدني پور تاكيد کرد: درک ابعاد وجودی حضرت معصومه(س) و تبیین جایگاه معنوی آن حضرت، ضرورت تعیین راهکارهایی را برای پیاده کردن آن در جامعه مشخص می سازد تا دختران ما، با الگوبرداری از کریمه اهل بیت(ع)، مظهر عفاف و تقوا و حیا باشند و نامگذاری روز ملی دختران فرصتي است براي جريان سازي فرهنگي و توجه ويژه به موضوع دختران كه از يك جهت باعث توجه بيشتر مسئولين و عموم به تامين نيازها و رفع مشكلات دختران شود و از جهتي ديگر باعث افزايش حس اعتماد به نفس و توسعه سلامت اجتماعي دختران شود و شهرداري تهران با همين هدف هر ساله در اين ايام اقدام به برگزاري جشن و برنامه هايي ويژه دختران مي نمايد.

معدني پور ادامه داد: ويژه برنامه هاي دهه كرامت در سال جاري كه از 6 تا 16 شهريورماه برگزار مي شود، شامل برگزاري جشن و مولودي خواني، شناسایی وتجلیل از دختران موفق، سخنرانی، نمایشگاه جانبی، مسابقات وبلاگ نويسي، نشست هاي تخصصي، ديدار با علما، مراسم شب شعر، زيارت و گردهمايي، اردوهاي آموزشي، اجراي پروژه هاي كوچك در مدارس و دانشگاه ها و برنامه ها و مسابقات ورزش است كه تمامي برنامه ها با رويكرد گسترش فرهنگ خودباوري، حيا و عفاف و ايجاد زمينه براي گسترش مشاركت دختران در سطح محلات برگزار مي شود.

معدني پور با بيان آنكه قالب برنامه ها بر اساس اسامی ایام دهه کرامت و در قالب بزرگداشت مقام حضرت معصومه(س) و تبیین جایگاه و مقام دختران در دین و فرهنگ ایرانی اسلامی پیش بینی شده، گفت: براي هر يك از روزهاي اين دهه مبارك نامي انتخاب شده و اين اسامي عبارت از "دختران، حيات طيبه و الگوي متعالي زن مسلمان"، "دختران و شكوفايي توانمندي هاي فردي و اجتماعي"، "دختران، آداب زندگي اسلامي و ايراني"، "دختران و تكريم خانواده"، "دختران، تعليم و تربيت و دانش پژوهي"، "دختران، اهل بيت(ع) و معنويت مبتني بر دين"، "دختران و عفاف و حجاب"، "دختران، سلامت اجتماعی‏رواني و جسمي"، "دختران، مشارکت و كرامت اجتماعی" و " دختران، نشاط و كيفيت زندگي" است.

مديركل امور بانوان تاكيد كرد: بيش از 500 عنوان برنامه براي بيش از بيست هزار نفر از دختران براي دهه كرامت در نظر گرفته شده است كه اين ويژه برنامه ها حدفاصل ميلاد حضرت معصومه(س) تا ميلاد امام رضا(ع) در سطح محلات شهر تهران، اجرا می شود.