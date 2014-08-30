تولید خودرو سابرینا با تکنولوژی ایرانی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، ابوطالب کیایی‌ها با اشاره به اینکه خطوط تولید خودروی سابرینا به طور کامل به بهره برداری رسیده و دیارخودرو آمادگی دارد این خودرو را با استفاده از توان و تکنولوژی ایرانی در داخل کشور به تولید برساند، گفت: تاکنون 24 دستگاه خودروی سابرینا با بهره گیری از قوی ترین موتور 1500 سی سی موجود در داخل کشور از خطوط تولید خارج شده و به زودی نیز تولید انبوه این خودرو با قیمت مناسب آغاز خواهد شد.

معاون فروش و توسعه بازار دیارخودرو با تاکید براینکه سابرینا با الهام گیری از طراحی بنز، بکارگیری تکنولوژی اروپایی و با دارا بودن آپشن های به روز ،توانسته نظر مشتریان را از لحاظ کیفیت و قیمت به خود جلب کند ، گفت: این خودرو با استاندارد یورو 5 و گیربکس اتوماتیک عرضه می شود و موتور آن ، قوی ترین موتور 1500 سی سی موجود در داخل کشور است .

وی، دارا بودن کیسه هوا راننده و سرنشین جلو ، سیستم تهویه مطبوع ، سان روف برقی و سیستم ایمنی سانروف را از جمله ویژگی های این خودرو دانست و تصریح کرد: سنسور باران، سنسور دنده عقب، چراغ های قابل تنظیم از داخل، سیستم روشنایی اتوماتیک ، چراغ های جلو مجهز به سیستم مشایعت راننده ، چراغ مه شکن عقب و جلو، مانیتور LCD با ورودی AUX و USB به همراه مکان یاب (GPS)، شیشه بالابر برقی، آینه های جانبی برقی و تاشو اتوماتیک، قفل مرکزی و ریموت کنترل، گرمکن آینه ها ، سیستم ضد بخار شیشه عقب و سیستم ضد سرقت (ایموبلایزر) از جمله مشخصات این خودرو است.

به گفته کیایی‌ها، شرکت مادر سابرینا ، هلدينگ بايک موتور، يکي از شرکت هاي بزرگ خودروسازي چين است که در يک سال گذشته همکاري قابل توجهي با ايران داشته و علاوه بر همکاري نزديک با شرکت مرسدس بنز آلمان، به منظور ارتقاء توان طراحي و مهندسي خود، شرکت ساب سوئد را نيز خريداري کرده است .