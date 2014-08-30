محرومیت زدایی هدف اصلی اجرای طرح هجرت 3 در آذربایجان شرقی

حبیب قادری در گفتگو با خبرنگار مهر از اعزام 75 گروه دانشجویی در قالب طرح هجرت سه برای خدمات رسانی به مردم مناطق استان خبر داد و افزود: هدف از اجرای این طرح محرومیت زدایی در مناطق محروم استان است و گروه ها در شهرهای اهر، هریس، ورزقان و بستان آباد برای مردم این مناطق خدمات رایگان ارایه می دهند.

وی با اشاره به زمینه های مختلف ارایه خدمات رایگان گروه های اردوهای جهادی طرح هجرت سه گفت: این گروه ها در زمینه های عمرانی، آموزشی، علمی، فرهنگی، خدمات رسانی، بهداشتی، پزشکی، دامپزشکی و دندانپزشکی برای مردم محروم مناطق استان به مدت 10 روز متوالی خدمات رایگان ارایه می دهند.

مسئول بسیج سازندگی و کارآمدسازی ناحیه بسیج دانشجویی آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: گروه های خدمات رسانی در دو گروه مردان و زنان فعالیت می کنند.

قادری با اشاره به آمار اعضای گروه های حاضر در مناطق محروم آذربایجان شرقی افزود: طرح هجرت سه با حضور یک هزار و 600 نفر از دانشجویان سراسر استان در مناطق محروم استان در حال اجرا است.

وی ابراز داشت: اردوهای جهادی هجرت سه سالانه از اول تا آخر سال در مناطق محروم آذربایجان شرقی اجرا می شود.

این گروه ها از سوم تا دوازدهم شهریور ماه امسال در مناطق محروم استان برای ارایه خدمات مختلف رایگان حضور یافته اند.