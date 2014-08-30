به گزارش خبرگزاری مهر، زمان نمایش این آثار براساس برنامه گروه سینمایی «هنر و تجربه» متعاقباً طی برنامه زمان بندی شده یک سال آینده اعلام می شود. هرکدام از این آثار ویژگی هایی دارند که توانسته‌اند برای اکران در این گروه انتخاب شوند.

فیلم سینمایی «اشیاء از آنچه در آینه می‌بینید به شما نزدیکترند» به کارگردانی نرگس آبیار و تهیه‌کنندگی محمدحسین قاسمی و ابوذر پورمحمدی تاکنون در جشنواره های بین المللی نظیر «اکنون خاورمیانه» در فلورانس ایتالیا و شانگهای چین شرکت کرده است. این فیلم داستان زنی باردار است که روزمرگی زندگی او با اتفاقی غیر منتظره در یک میهمانی دگرگون می شود. در این فیلم گلاره عباسی، حسام بیگدلو، مهران رجبی، گیتی معینی و فاطمه شکری بازی می کنند.

«مادر .. دختر ... مادر» به کارگردانی و تهیه کنندگی پناه برخدا رضایی اپیزود دوم از سه گانه‌ این کارگردان است. این فیلم در فضای گندم زارهای پاییزی می گذرد. زن به یاد دارد در کنار صنوبرهای رقصان به عقد مردش درآمد. اکنون زن در انتظار مردش است که سالیانی است از خانه رفته است. در این فیلم بازیگرانی همچون خدیجه رحیمی،‌ صدیقه نظری، جمیله رحیمی و هادی رحیمی حضور دارند.

فیلم سینمایی «تابور» به کارگردانی وحید وکیلی‌فر در جشنواره های گوناگون نظیر «ترابیکا» در نیویورک، «ریو» در برزیل، «کلن» در آلمان، «زاگورا» در مراکش، جشنواره فیلم «پوسان» و جشنواره بین‌المللی فیلم «دو نت» پاریس در فرانسه حضور داشته و جزو 10 فیلم برتر سال 2013 به انتخاب ایندی وایر بوده است. این فیلم داستان مردی است که بدنش با امواج الکترو مغناطیسی دچار مشکل می شود. بازیگران آن محمد ربانی، مسعود پازوکی، سید علی حسینی و علی شیدرنگ هستند.

فیلم «پوسته» به کارگردانی مصطفی آل احمد و با بازي حميد فرخ نژاد، درباره يك زنداني محكوم به مرگ است كه پس از 14 سال زندان و اثبات بي‌گناهي‌اش آزاد مي‌شود و بلافاصله گرفتار طرح و توطئه ای می شود که مي‌تواند او را يك بار ديگر راهی زندان كند.

اولین نمایش فیلم «ماهی و گربه» سال پیش در بخش افقهای جشنواره «ونیز» بود و از آن زمان تاکنون در جشنواره هایی نظیر «لیسبون» و «آسیا پاسیفیک» نیز شرکت کرده و مورد استقبال منتقدان، داوران و تماشاگران قرار گرفته است.

این فیلم تنها در یک سکانس پلان 135 دقیقه ای فیلمبرداری شده است و داستان چند دانشجوی دختر و پسر است که برای شرکت در جشن بادبادک بازی در شب یلدا به شمال رفته‌اند. در همسایگی کمپ کوچک آنها کلبه‌ای قرار دارد که سه آشپز یک رستوران ساکنان آن هستند. آشپزها برای پخت غذاهای رستوران به گوشت احتیاج دارند و جز این جوان‌ها کسی در آن اطراف نیست. قصه فیلم بر اساس یک داستان واقعی درباره رستورانی است که گوشت چرخ کرده انسان را عرضه می کرده است.

بازیگران آن بابک کریمی، سعید ابراهیمی‌فر، عبد آبست، فراز مدیری، ندا جبرئیلی و... هستند.