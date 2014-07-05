سرانجام گروه «هنر و تجربه» فراخوان داد/ فرصتی برای فیلمسازان مستقل

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس این فراخوان گروه سينماهاي «هنر و تجربه» تلاشي براي نمايش آن دسته از فيلم‌هاي باارزشي در ميان فيلم‌هاي غيرتجاري است كه اکران‌شان مي‌تواند جايگاه شايسته و درخور سازندگان آن‌ها را در جامعة سينمايي روشن كند و به ارتقاي دانش سينمايي تماشاگران و ارتقاي كيفيت هنري سينماي ايران كمك كند.

در اين طرح «فیلم هنری» به اثري سينمايي – در هر قالب زماني كوتاه و بلند و داستاني و مستند و انيميشن و... - گفته مي‌شود كه فرم و محتوای آن تمایلات و حساسيت‌ها و كنجكاوي‌هاي زیبایی‌شناسانة تماشاگران را برانگيزد و ذوق و سليقة بصري آنان را ارتقا دهد.

«فیلم تجربی» نيز به فیلمی اطلاق می‌شود که شيوه‌های تازه‌اي در بیان و روايت سینمایی در آن تجربه شده باشد كه سينماي تجاري و عامه‌پسند به سوي آن نمي‌رود. البته برخي از فيلم‌هاي متفاوت و برتر سينماي بدنه هم كه حاوي جنبه‌هاي هنري و تجربي هستند و به دليلي امكان اين را دارند كه جايي در اكران سينماي بدنه پيدا كنند، مي‌توانند در چارچوب اين طرح نيز به نمايش درآيند.

گروه سينماهاي هنر و تجربه از سازندگان اين گونه فيلم‌ها كه تا كنون امكان اكران آن‌ها را نيافته‌اند و يا اصولاً مايلند كه فيلم‌شان در اين گروه سينمايي نمايش داده شود دعوت مي‌كند آثار خود را به دبيرخانه اين گروه ارائه دهند. شرايط ارائه، پذيرش و اكران فيلم‌ها در اين گروه از اين قرار است:



1) هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند فیلم خود را متقاضی نمایش در اکران گروه سينماهاي هنر و تجربه کند.

2) دريافت پروانه نمایش فیلم از سازمان سینمایی کشور از ضروریات نمايش فيلم در اين گروه سينمايي است.

3) درخواست برای نمایش فیلم در این اکران توسط مالک یا نماینده رسمی ایشان عملي است.

4) موافقت با نمایش فیلم‌ها در این طرح بر اساس نظر اعضای شورای سیاست‌گذاری طرح امكان‌پذير است.

5) رعایت استانداردهای فنی فیلم‌ها (کیفیت صدا و تصویر) برای احترام به حقوق مخاطبان از الزامات پذیرش نهایی فیلم‌ها است.

6) هزینه کمک مالی به هر فیلم‌ بلند سینمایی برای تبلیغات و اطلاع‌رسانی از محل بودجه این طرح پیش‌بینی شده و شورای سیاست‌گذاری بر اساس پیشنهاد مدیریت اجرایی میزان این کمک مالی را به فیلم‌ها تعيين خواهد كرد. مبلغ تعيين‌شده توسط واحد تبليغات طرح هزينه خواهد شد.

7) هزینة کمک مالی به هر فیلم مستند برای آماده‌سازی 20 میلیون ریال است.

8) هزینة کمک به هر فیلم کوتاه برای آماده‌سازی 5 میلیون ریال است.

9) مدیریت اجرایی طرح از هر گونه مشارکت سینماگران و مالکان فیلم‌ها در تبلیغات و اطلاع رسانی فیلم‌شان استقبال می‌كند.



10) ارائه نسخه دیجیتال استاندارد فیلم ها برای نمایش در سینماها توسط مالکان فیلم‌ها ضروری است و بودجه‌ای در این زمينه در طرح پیش‌بینی نشده است.

11) فروش بلیت به هر میزان در سالن‌هاي سینمای طرح جزو حق‌السهم مالک فیلم است و سهم سينماها از بودجة اين طرح پرداخت خواهد شد.

12) نحوه چینش، آغاز، ادامه و پایان اکران فیلم‌ها در آیین‌نامه جداگانه‌ای اعلام مي‌شود.

13) فرآیند آماده‌سازی، تبلیغات و پخش فیلم‌ها توسط مدیریت اجرایی طرح و طی قراردادی با مالک یا نماینده رسمی ایشان انجام خواهد شد.

14) زمان آغاز اکران فیلم‌های هنر و تجربه پس از مشخص شدن سالن‌های سینماي گروه در تهران و هماهنگی‌های لازم با شورای صنفی نمایش متعاقباً اعلام خواهد شد. بدیهی است در صورت اعلام آمادگی سالن‌های نمایش فیلم در هر نقطه از سراسر کشور مدیریت اجرایی نسبت به نمایش فیلم‌های طرح در آن سينماها اقدام خواهد كرد.

متقاضیان می توانند فیلم خود را به نشانی تهران، خیابان ایرانشهر، خیابان برفروشان، روبروی خانه هنرمندان، جنب بیمه دی، پلاک 22، طبقه 5 تحویل دهند.