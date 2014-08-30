به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات با حضور 319 کاراته کا از 45 کشور صبح امروز به میزبانی ژاپن در اوکیناوا آغاز شد که در وزن 60-کیلوگرم، امیر مهدی‌زاده با غلبه بر حریفانی از ژاپن، چین تایپه، استرالیا و ژاپن فردا در فینال باید مقابل "بروس داگلاس" برزیلی مبارزه کند. حسین سمندر در وزن 67-کیلوگرم پس از استراحت در دور نخست، کاراته کاهایی از ژاپن، ترکیه و استرالیا را برد و راهی فینال شد. او در دیدار پایانی به مصاف "هیروتو شینوهارا" ژاپنی می‌رود.

در وزن 75-کیلوگرم، سعید حسنی‌پور پس از پیروزی برابر ویتنام و مکزیک، در مبارزه سوم مقابل حریف ژاپنی شکست خورد و با توجه به راه نیافتن این حریف به فینال، حسنی‌پور از دور رقابتها کنار رفت. در همین وزن بهمن عسگری در مبارزه نخست مقابل حریف ژاپنی در هانتی مغلوب شد، در جدول شانس مجدد هم ابتدا چین تایپه را مغلوب کرد، سپس نماینده مکزیک را شکست داد اما در مبارزه سوم مقابل کاراته کای ترکیه‌ای نتیجه را واگذار کرد و به عنوان پنجمی رسید.

در وزن 50-کیلوگرم بانوان نسرین دوستی در مبارزه نخست برابر حریف ترکیه‌ای شکست خورد، او در جدول شانس مجدد هم برابر نماینده چین تایپه در هانتی مغلوب شد و به عنوان هفتمی رسید.

فاطمه چالاکی در وزن 61-کیلوگرم نمایندگان ژاپن، برزیل، لوکزامبورگ و ژاپن را از پیش رو برداشت تا به فینال پیکارها راه یابد.او در فینال با "سومیا مایومی" ژاپنی مبارزه می‌کند. در همین وزن رزیتا علیپور در مبارزه نخست مقابل سومیا مایومی (حریف چالاکی در فینال) نتیجه را واگذار کرد و در جدول شانس مجدد هم مقابل کاراته کای ایتالیایی شکست خورد و به عنوان هفتمی رسید.

فینال تمامی اوزان فردا یکشنبه 9 شهریورماه برگزار خواهد شد.