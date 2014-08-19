به گزارش خبرنگار مهر، پس از برگزاری مسابقات انتخابی تیم ملی، فدراسیون نام امیر مهدیزاده، حسن سمندر، سعید حسنی‌پور و سجاد گنج‌زاده را برای اعزام به بازی‌های آسیایی در بخش مردان معرفی کرد. در پی این انتخاب، حاشیه‌هایی متوجه تیم ملی کاراته شد و برخی استقلال کادر فنی را با حضور پسر رئیس فدراسیون در ترکیب تیم اعزامی زیر سئوال بردند.

در این مدت با وجود انتقادات فراوان کادر فنی تیم ملی در سکوت به کار خود ادامه داد و برنامه‌های تیم ملی برای حضور موفق در این دوره از مسابقات اجرا شد. نکته مهم در این رابطه اینکه کادر فنی اجازه ورود حاشیه را به درون اردوی تیم ملی نداد و ملی پوشان در کمال آرامش به کار خود ادامه دادند.

تیم ملی کاراته قرار بود چهارم شهریورماه برای حضور در مسابقات کاراته وان ژاپن با نفرات اعزامی به اینچئون به توکیو سفر کن،د که خبرنگار مهر امروز کسب اطلاع کرد تلاش‌های چند روز اخیر برای اعزام نفرات بیشتر به این مسابقات نتیجه داد و هشت کاراته‌کا در مسابقات کاراته وان ژاپن شرکت می‌کنند.

در همین رابطه حسین روحانی مربی تیم ملی با تائید این موضوع به خبرنگار مهر گفت: قبل از هر چیز باید از رئیس فدراسیون کاراته تشکر کنم که به خوبی شرایط موجود را درک و موافقت کرد نفرات بیشتری را به توکیو اعزام کنیم.

وی افزود: طی روزهای اخیر جو سنگینی در کاراته حاکم و حواشی متعددی ایجاد شده بود که خوشبختانه رئیس فدراسیون با درایت موضوع را رفع و رجوع کرد. امروز در نشستی با حضور کادر فنی، مدیر تیم ملی و رئیس فدراسیون شرایط را تشریح کرده و اوضاع بررسی شد در نهایت با اعزام هشت کاراته به ژاپن موافقت شد.

مربی تیم ملی در مورد احتمال تغییر در نفرات اعزامی به اینچئون تاکید کرد: تمام تلاش مجموعه کاراته و شخص رئیس فدراسیون اعزام بهترین تیم برای موفقیت کاراته در این رویداد مهم است. به همین دلیل ما بعد مسابقات ژاپن در خصوص نفرات اعزامی به بازی‌ها تصمیم گیری خواهد شد. البته با توجه به مسابقات انتخابی تیم ملی و نتایج کاراته کا در تاتامی توکیو این تصمیم اتخاذ خواهد شد.

روحانی در پایانی از امیر مهدیزاده، حسین سمندر، بهمن عسگری، سعید حسنی‌پور، سجاد گنج‌زاده، ایمان سنچولی، علی فداکار و ذبیح‌الله پورشیب به کاراته وان ژاپن خبر داد.